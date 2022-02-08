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Haberler Ekonomi Haberleri Esnafa elektrik desteği gelecek mi? Elektrik faturalarına düzenleme olacak mı? Elektrik desteği ile ilgili son dakika açıklaması!
Giriş Tarihi: 8.2.2022 10:48

Esnafa elektrik desteği gelecek mi? Elektrik faturalarına düzenleme olacak mı? Elektrik desteği ile ilgili son dakika açıklaması!

Esnafa elektrik desteği gelecek mi? Elektrik faturalarına düzenleme olacak mı? Elektrik desteği ile ilgili son dakika açıklaması!

Elektrik desteği ile ilgili son dakika açıklamalar yakından takip edilirken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın “Elektrik faturalarında yeni adımlar atılacak” açıklamasında bulundu. Bu açıklama sonrasında; “Esnafa elektrik desteği gelecek mi? Elektrik faturalarına düzenleme olacak mı?” sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte elektrik fatura desteği düzenlemesinden son dakika gelişmeler!

Son dakika! Elektrik desteği ve yardımına ilişkin güncel konular vatandaşlar tarafından takip edilmeye devam ediliyor. Bu noktada, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Elektrik faturalarında yeni adımlar atılacak. Neticelerini yakın zamanda göreceğiz" açıklamalarında bulundu. Hal böyle olunca; "Esnafa elektrik desteği gelecek mi? Elektrik faturalarına düzenleme olacak mı, elektrik desteğinde son durum ne?" sorularına yanıt aranıyor. İşte elektrik yardımı son dakika gelişmeleri.

ELEKTRİK FATURALARINA DÜZENLEME OLACAK MI?

Konu hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımız talimatlarını verdi, süreci yakından takip ediyor. Burada temel ilke vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyecek adımları ivedi şekilde atmak. Neticelerini yakın zamanda göreceğiz. Vatandaşın yükünü hafifletecek yeni adımlar atılacak." dedi.

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Esnafa elektrik desteği gelecek mi? Elektrik faturalarına düzenleme olacak mı? Elektrik desteği ile ilgili son dakika açıklaması!
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