Son dakika! Elektrik desteği ve yardımına ilişkin güncel konular vatandaşlar tarafından takip edilmeye devam ediliyor. Bu noktada, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Elektrik faturalarında yeni adımlar atılacak. Neticelerini yakın zamanda göreceğiz" açıklamalarında bulundu. Hal böyle olunca; "Esnafa elektrik desteği gelecek mi? Elektrik faturalarına düzenleme olacak mı, elektrik desteğinde son durum ne?" sorularına yanıt aranıyor. İşte elektrik yardımı son dakika gelişmeleri.