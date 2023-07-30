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Giriş Tarihi: 30.7.2023

Esnaftan “Araçta sigorta ücreti düşürülsün” çağrısı

ANKARA
Esnaftan “Araçta sigorta ücreti düşürülsün” çağrısı
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, trafikteki 27 milyon 334 bin araçtan 5 milyon 600 bin aracın sigortasız dolaştığını vurgulayarak, sigorta ücretleri ile muayene ücretlerinin düşürülmesi çağrısı yaptı. Palandöken, "Hiç binilmeyen bir aracın sadece kapının önünde yatma maliyeti yılda 15 bin lirayı buluyor. Bunun yanında vatandaş kasko da yaptırmak istese bu rakam doğrudan 25 bin liranın üzerine çıkıyor" diye konuştu.
Palandöken, muayene, vergi ve sigorta ücretlerindeki artışların her 5 araçtan 1'inin trafikte usulsüz dolaşmasına yol açtığını belirterek, "Trafikte muayenesiz ve sigortasız araç dolaşmaması için bu ücretler düşürülmeli" dedi.
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Esnaftan “Araçta sigorta ücreti düşürülsün” çağrısı
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