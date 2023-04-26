EÜAŞ Genel Müdürü Alagöz: Enerji dönüşümü için teknoloji geliştiren ülkeler lider olacak

EÜAŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz, "Enerjide Dönüşüm ve TESAB Yayınları Lansmanı"nda petrol, doğal gaz ve kömür gibi karbon emisyonu yoğun kaynakların iklim değişikliğine etkisinin azaltılması için yeni teknolojilerin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Dünyada enerji dönüşümüyle ilgili teknolojileri geliştiren ülkelerin lider olacağını dile getiren Alagöz, "Bu doğrultuda yerli ve yenilenebilir kaynakların payı artırılmalı. Yenilenebilir enerjinin payını artırabilmek için konvansiyonel sistemlerin miktarını artırmak lazım. Daha çok baz santral kurulması gerekiyor. Hidrojen konusunda neredeyse dünyadaki bütün teknoloji üreticileri çalışıyor. Biz de çalışıyoruz. EÜAŞ olarak yaklaşık 4 yıldır hidrojen teknolojileri üzerine ciddi çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Enerji dönüşümünde küçük modüler reaktörlerin de öne çıktığını belirten Alagöz, bu alanda da Türkiye'nin teknoloji geliştiren ülkelerden olması gerektiğini söyledi.

'NÜKLEER ENERJİ KONUSUNDA ÇOK CİDDİ ÇALIŞMALARIMIZ VAR'

Alagöz, dünyada nükleer enerji santrallerinin tehlikeli olduğuna dair algı oluşturulduğunu ifade ederek, "Dünyanın bütün teknolojilerinde olduğu gibi risklerin üzerinde de çalışıp bunları ortadan kaldırmak için tedbirler alacağız. Şimdi dünyada küçük reaktörlerden bahsediyoruz ama teknolojisini kimse kimseyle paylaşmıyor. Biz teknoloji geliştirmeliyiz. Birileri bir şey yapsın diye bekleme hakkınız yok. Bu konuda çok ciddi çalışmalarımız var." diye konuştu.

Programda, TESAB'ın "Avrupa Yeşil Mutabakat ve Türkiye Elektrik Enerjisi Sektörü Değerlendirmesi", "SMR/Küçük Modüler Reaktörler", "Enerji Depolama Teknolojileri ve Pompaj Depolamalı HES Projeleri", "Avrupa Birliği Taksonomi Mevzuatı Çerçevesinde Türkiye Elektrik Enerjisi Sektörünün Değerlendirilmesi ve Dünyadan Örnekler" ve "Kömür Politikaları" kitaplarının tanıtımı yapıldı.