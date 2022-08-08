Ev fiyatlarında artış hızı yavaşladı işte fiyatı düşüren 5 neden

Konut fiyatları son 1 yıldır rekor hızda artış gösteriyor. Maliyetler, kur etkisi, düşük arz ve artan talebin uçurduğu fiyatlar, konutun yeniden bir yatırım aracı olmasını sağladı. Ancak son dönemde konut fiyat artışının hız kestiği gözlemleniyor. Endeksa'nın verilerine göre, Türkiye genelinde haziran sonu itibarıyla konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 182 seviyesinde gerçekleşirken, ortalama konut metrekare satış fiyatı 9 bin 979 liraya, ortalama konut satış fiyatı ise 1 milyon 317 bin 288 liraya çıktı. Fiyat artışlarında ay bazında mayısta zirvenin görüldüğü, sonra artış oranlarının düşüş eğilimine girdiği belirtildi. Uzmanlara göre, son dönemde fahiş şekilde artan fiyatların artış hızı kesildi, piyasadaki fiyatlar reel rakamlara geldi.Konut fiyatlarının düşmediğini ancak artış hızının yavaşladığını belirten MasterTürk Grubu Başkanı Gökhan Taş, "Konut alıcısının kıtlık psikolojisiyle ev almaya koştuğu bir 7 ay vardı. Şimdi ise afaki artan konut fiyatlarının reele dönmeye başladığını söyleyebiliriz. Örneğin, bir sitede son satılan 3 dairenin ortalama fiyatı 8 milyon ise 9 milyon isteyen alıcı 8'e düşürüyor fiyatı... Konut kredisi faizlerinin yüksek seyretmesiyle tüketicinin ulaşamıyor olması da fiyat artış hızının kesilmesini sağladı" diye konuştu.Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Başkanı Hakan Akdoğan, para politikalarında sıkılaştırma olmasının, kredi musluğunun kısılmasının talebi düşürdüğünü ve bu durumun ev fiyat artış hızını yavaşlattığını belirtti. Akdoğan, "Nakit paran varsa ev al dönemi başladı. Ev fiyatlarında artış eski hızında olmayacak" dedi.1- Konut fiyatlarında artış hızının düşmesinde konut kredilerine gelen sınırlamanın etkisi büyük. Kredili alımlar eskisi gibi yüksek oranlarda değil. Bu da artış hızını kesti.2- Artık konut fiyatlarında pazarlık payı da oluşmaya başladı, çünkü alıcı sayısı azaldı. Ev sahiplerinin istedikleri rakam değil, alıcının teklifi önemli hale geldi.3- Ev fiyatlarının son 1-1.5 yılda fahiş artması sebebiyle konut alıcı kitlesi de daraldı. Vatandaş ev almaktan vazgeçince talep dengelendi ve fiyat artışı hız kesti. Afaki artan ev fiyatları alıcı bulamayınca fiyatlar reele dönmeye başladı.4- Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatacağını açıklamasının ardından piyasaya yeni arzın geleceğinin beklentisiyle vatandaş beklemeye geçti. Dev projenin adı bile fiyatların gerilemesinde etkisi büyük oldu.5- Piyasada dolaşmaya başlayan ev fiyatlarının zirve yaptığı ve bundan sonra artık daha fazla artmayacağı söylentileri de fiyat artışının hız kesmesine neden oldu.İSTANBUL Emlak Brokerleri Kulübü Başkanı Ulvi Özcan ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dev sosyal konut hamlesini müjdesini vermesinin piyasaları dengelemeye yettiğini söyledi. Özcan, "Ayrıntılar henüz açıklanmasa bile, piyasaya böyle bir arzın gireceği beklentisi bile fiyat artış hızını yavaşlattı. Piyasayı son derece olumlu etkiledi" dedi. Kiralık konutlarda aynı olumlu tabloyu görmediklerini belirten Özcan, "Eylülde kiralık dairelerde kiracı aleyhine yoğun bir hareket bekliyoruz" diye konuştu.