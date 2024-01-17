Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Ev kadınlarına prim desteği yolda
Giriş Tarihi: 18.1.2024

Ev kadınlarına prim desteği yolda

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Ev kadınlarına prim desteği yolda
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, BAĞ-KUR kapsamındakilerin emekli olmaları için gerekli prim gün sayısında güncelleme ve ev kadınlarına prim desteği yapılacağını müjdeledi. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Işıkhan, "Bağ-Kur'la ilgili, emekli prim gün sayısının 9 binden 7.200'e düşürülmesi konusu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor" diye konuştu. Ev kadınlarına prim desteği konusuna ilişkin konuşan Işıkhan, "Gündemimizde var, orta vadede. Madde, madde ele alacağız inşallah. Tamamen bütçe disiplinine bağlı. Enflasyon hedefimizi tutturduk, refah artışını da gerçekleştirmiş olacağız" dedi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Ev kadınlarına prim desteği yolda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA