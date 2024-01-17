Ev kadınlarına prim desteği yolda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, BAĞ-KUR kapsamındakilerin emekli olmaları için gerekli prim gün sayısında güncelleme ve ev kadınlarına prim desteği yapılacağını müjdeledi. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Işıkhan, "Bağ-Kur'la ilgili, emekli prim gün sayısının 9 binden 7.200'e düşürülmesi konusu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor" diye konuştu. Ev kadınlarına prim desteği konusuna ilişkin konuşan Işıkhan, "Gündemimizde var, orta vadede. Madde, madde ele alacağız inşallah. Tamamen bütçe disiplinine bağlı. Enflasyon hedefimizi tutturduk, refah artışını da gerçekleştirmiş olacağız" dedi.