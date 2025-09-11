Ev ve araç alana faizsiz finansman

Hükümet, bir yandan dar gelirli vatandaşların konut sahibi olması için yıl sonunda yeni sosyal konut kampanyasının hazırlıklarına devam ederken, diğer taraftan konut arzının hızla karşılanması ve vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırmak için yeni adımları bir bir hayata geçiriyor. Bu kapsamda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Emlak Katılım'ın iştiraki olarak kurulan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. ile Türkiye'de ilk kez bir kamu bankası, tasarruf finansman sektörüne katıldı. Ev, araç ve çatılı iş yeri ihtiyaçları için faizsiz ve güvenilir çözümler sunmaya hazırlanan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş., faaliyetlerini Emlak Katılım şubelerinden gerçekleştirecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Faizsiz çözümler sunarak insanımızı ev, araba ve işyeri hayallerine kavuşturacak çok güçlü bir adım atıyoruz. Bu yeni sistemle Türkiye'de ilk kez bir kamu bankası, yani Emlak Katılım Bankası olarak, tasarruf finansman sektörüne giriyoruz" dedi.

TOKİ DE SİSTEME GİRECEK

Sistemle ilgili BDDK ile çalışmaların yürütüldüğünü de belirten Bakan Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü ile birlikte yeni projeler geliştirileceğini bildirdi. Kurum, "İnşallah bu projeleri çok yakın zamanda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi milletimize duyuracak ve bu sistemle birlikte de İstanbul'umuzda ev alacak vatandaşlarımız TOKİ güvencesiyle, Emlak Konut güvencesiyle yine evlerini faizsiz bir şekilde alabilme imkânına kavuşacaklar" diye konuştu.

KESEYE GÖRE ÖDEME

Faizsiz finansman sistemiyle, ailelerin kendi keselerine göre ödeme planlarını oluşturabileceği, sadece ev değil, araç ve iş yeri sahibi de olabileceği sistemde Emlak Katılım Tasarruf Finansman, vatandaşlara alternatif ödeme planlarıyla destek olacak. Katılımcılar bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf sağlayıp belirli bir birikime ulaştıktan sonra kalan finansman tutarını faizsiz bir şekilde Emlak Katılım Tasarruf Finans tarafından karşılayarak ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olabilecek. Sistem kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden ev, araç veya çatılı iş yerine hiçbir faiz maliyetine katlanmadan, kredi kullanmadan sahip olunabilecek.





SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?



Satın alınacak ev, araç veya işyeri için gereken finansman tutarı ve bütçeye uygun aylık taksit miktarını belirlenir.

Çekilişli veya Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman modellerinden biri tercih edilir.

Her iki modelde de belirli bir birikimin ardından kalan finansman Emlak Katılım Tasarruf Finansman tarafından karşılanacak.

Katılım ücreti var mı? Benzer hedeflere sahip katılımcıların yer aldığı, tasarruflarını birleştirdikleri sisteme sadece organizasyon ücreti adıyla katılım bedeli ödenerek dahil olunur.



EV FİNANSMANI



Ev Finansmanı; herhangi bir peşinat zorunluluğu olmadan, kredi kullanmadan yalnızca ana para üzerinden taksitlerle ödeme yaparak ev sahibi olma imkanı sağlanır. İster peşinatlı ister peşinatsız ödeme seçenekleriyle katılımcılar, Türkiye'nin 81 ilinden kira öder gibi ev sahibi olabilecek



ARAÇ FİNANSMANI



Herhangi bir peşinat zorunluluğu olmadan, krediye iht-i yaç duymadan yalnızca ana para üzerinden taksitlerle ödeme yaparak sıfır veya ikinci el otomobil sahibi olmaimkanı sağlanrı. Peşinatlı veya peşinatsız ödeme seçenekleri bulunuyor.



ÇATILI İŞ YERİ FİNANSMANI



Ticari faaliyette bulunmak isteyen girişimciler veya yatırımclıar için geliştirilen çatılı iş yeri finansmanı hizmeti, faizsiz fnians ilkeleri çerçevesinde sürdürülebilir yatırım fırsatları sunacak. İş yerinin finansman tahsisi, plan türüne göre ya önceden belirlenir ya da noter huzurunda yapılan çekilişle gerçekleştirilir



FİNANS SEKTÖRÜNE ÖNEMLİ BİR ADIM



Emlak Katılım Genel Müdürü ve Emlak Katılım Tasarruf Finansman Yönetim Kurulu Başkanı Onur Gök ise kamu bankası olan Emlak Katılım'ın bu adımının sektöre yön vereceğine dikkat çekti: "Emlak Katılım'ın iştiraki olarak kurulan bu yeni tasarruf finansman şirketimiz yalnızca kurumumuz için değil, ülkemiz finans sektörü için de önemli bir adımdır. Faizsiz, güvenilir ve sürdürülebilir finansman modeline dayalı tasarruf finansman sistemiyle vatandaşlarımızın ev, araç ve iş yeri ihtiyaçları için Emlak Katılım güvencesiyle yanlarında olacağız."