Evde tarihi rekor kapıda

Konut satışında tüm zamanların rekorunun kırılacağı kesinleşti. Ülke genelinde kasım ayında konut satışları yüzde 7.8 azalarak 141 bin 100 oldu. Konut satışları ocak-kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13.3 artarak 1 milyon 434 bin 133 olarak gerçekleşti. Konutta rekor 2020 yılında 1 milyon 499 bin 316 adet satışla kırılmıştı. Bu yıl aralık satışı hesaba dahil olacak. Böylece tarihi rekor kırılacak.

İPOTEKLİNİN PAYI % 15.2

Kasımda banka kredili konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.4 azalarak 21 bin 499 oldu. Toplam konut satışları içinde kredili satışların payı son 8 ayın en yüksek seviyesine geldi ve yüzde 15.2 olarak gerçekleşti. Ocak-kasım döneminde ise kredili satışın payı yüzde 14.5 olarak açıkladı.

Peşin ve senetli alımı gösteren diğer satış türleri ise kasımda yüzde 8.8 oranında azalarak 119 bin 601 oldu. Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.9 azalarak 94 bin 511 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 67 olarak açıklandı. Sıfır konut satışı ise yüzde 5.4 oranında azalarak 46 bin 589 oldu.

REEL DÜŞÜŞ SONA ERDİ

MERKEZ Bankası kasım ayı konut fiyat endeksini açıkladı. Buna göre konut fiyatları aylık yüzde 2.7, nominal olarak yüzde 31.4 artarken, reel olarak da yüzde 0.3 oranında yükseldi. Böylece 2024 Şubat'ta başlayan reel düşüş serisi 21 ay sonra sona erdi. 3 büyük ile bakıldığında fiyat artışında yüzde 37.9 ile Ankara ilk sırada. Onu yüzde 31.7 ile İstanbul, yüzde 31.6 ile İzmir izledi. Ülke geneline ise en yüksek fiyat artışı yüzde 40.1 ile 'Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari, Muş' bölgesinde gerçekleşti.