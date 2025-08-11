Evlenecek gençlere firmalardan destek yağıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nde, gençlere indirim desteği sağlayan firma sayısı arttı. Bakanlıkça, aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında geçen yıl Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi hayata geçirildi. Gençlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteğinin verildiği proje kapsamında aynı zamanda çiftlere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerinde görevli uzmanlarca evlilik öncesi ve sonrası eğitim hizmetleri de sunuluyor. Ayrıca proje kapsamında, bakanlık ile firmalar arasında 30 Nisan'da Aile ve Gençlik Fonu İndirim Protokolleri imzalandı.Projeden yararlanan genç çiftler, evlilik hazırlıkları kapsamında yapacakları alışverişlerde daha önce yerel firmaların yanı sıra 20 ulusal firmanın sunduğu indirimlerden faydalanabiliyordu. Yapılan yeni işbirlikleri sonrasında 19 yeni firma daha projeye dahil olarak, evlenecek gençlere mevcut indirimlerine ek olarak yüzde 10 ile yüzde 35 arasında değişen oranlarda indirim imkanı sunmaya başladı. Çiftler, indirim kodunun nasıl oluşturulacağına ve kampanyalar hakkında detaylı bilgiye "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/kampanyalar" adresinden ulaşabiliyor.