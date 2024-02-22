Eximbank’tan 50 milyar doların üzerinde destek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Eximbank'ın Ümraniye'deki yeni genel müdürlük binasının açılışına katıldı. Bolat, Türk Eximbank'ın yeni binaya geçişinin 10 yıl içinde bankanın insan kaynağında yüzde 50'ye yakın bir artış anlamına geldiğini söyledi. Türk Eximbank'ın 2023'te yaklaşık 42 milyar dolarlık destek sunduğunu belirten Bolat, "Bu yıl 50 milyar dolar destek sunması hedeflenmişti ama az önce Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız Osman Çelik, belki planlamadan, belki bilerek bir müjde verdi. Eximbank'ın sermayesi temmuzdan bu yana 7 ay içinde üçüncü defa artırılmış oldu. Yani bugün biz iki müjdeyi birden yaşıyoruz; hem güzel ihtişamlı yeni genel müdürlük binasına geçiş hem de Eximbank'ın sermayesi 11.8 milyar lira artırılarak 35 milyar 700 milyon liraya çıkarılmış oldu. Bu 11.8 milyar liranın anlamı 120 milyar lira ilave kredi imkânı" ifadelerini kullandı. İhracat rakamlarına da değinen Bakan Bolat, 2030'a kadar günlük 1.5 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini sözlerine ekledi.