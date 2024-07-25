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Giriş Tarihi: 26.7.2024

Eximbank’tan ihracatçıya 50 milyar dolar destek

Eximbank’tan ihracatçıya 50 milyar dolar destek
TÜRK Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, rekabetçi faiz oranları ile ihracatçıları desteklemeye devam ettiklerini belirtti. Güney, "2024'ün ilk yarısında 10,5 milyar dolar kredi, 11.7 milyar dolar sigorta olmak üzere toplam 22.2 milyar dolar destek sağlanmıştır. 2024 sonunda ise 24 milyar dolar kredi, 26 milyar dolar sigorta olmak üzere ihracatçılarımıza toplam 50 milyar dolar destek sağlamayı planlıyoruz" dedi. Güney, e-ticaret/eihracata yönelik yeni finansman modelleri geliştirmek için Ticaret Bakanlığı ile çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
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Eximbank’tan ihracatçıya 50 milyar dolar destek
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