EYT belirsizliği bitti, destekler güç verdi: İş dünyası memnun





BİLGİN: MAAŞLARDA KISINTI OLMAYACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, katıldığı canlı yayında EYT'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Kimsenin maaşında bir kısıntı olmayacağını vurgulayan Bilgin, "Herkes hak ettiği maaşı alacak. Nasıl hesaplanıyorsa, o şekilde olacak" dedi. EYT'nin 100 milyar liranın üzerinde maliyeti olduğuna dikkat çeken Bilgin, "Ama bütçe imkânlarımız içerisinde karşılanabilecek bir maliyet" diye konuştu. Bilgin, sözleşmeli personelin kadroya geçiş sürecine ilişkin düzenlemenin de TBMM'ye intikal ettiğini de söyledi.