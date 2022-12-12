EYT YASASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakanlık, yaş şartı olmadan aylar süren EYT çalışmasını tamamladı. Çalışmanın bu teknik boyutunun tamamlanması nedeniyle artık ince ayarlar kaldı. Yaş sınırı burada en çok merak edilen kısım oldu. Yaş şartının tamamemn kalktığı durum özel sektöre ve kamuya yansıyacak yükün değerlendirilmesi sonrası taslaklar masaya yatırılacak.

EYT yasası, asgari ücret 2023 ile beraber Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesi olacak. Bu iki maddenin gündeme gelmesi bekleniyor.