Türkiye'de milyonlarca kişinin beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ile ilgili çalışmalar hızlanıyor. 3600 ek göstergede sona gelinmesinin ardından gözler EYT'ye çevrildi. Binlerce kişi, EYT bu yıl çıkar mı, ne zaman çıkacak ve EYT'de yeni gelişme var mı sorularına yanıt arıyor. Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin tamamlanmasının ardından EYT'nin çözüme kavuşacağı bilgisini vermişti. Peki, Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT bu yıl çıkar mı, ne zaman çıkacak? EYT'de yeni gelişme var mı, son durum ne? İşte EYT son dakika gelişmeleri;

EYT SON DAKİKA 2022: EYT BU YIL ÇIKAR MI?

3600 ek göstergede sona gelinmesinin ardından gözler EYT ile ilgili gelişmelere çevrildi. EYT için 6 adımlı çözüm haritası öne çıkarken, kamuda çalışan 530 bin sözleşmeli personelin statü değişikliği ile ilgili çalışma başlıyor.