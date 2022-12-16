PRİMİNİ TAMAMLAYAMAYANA KISMİ EMEKLİLİK İMKANI

Bir de primlerini tamamlama imkanı bulamayanlar var. Bu sigortalılar için ise kısmi yani yaştan emeklilik imkanı bulunuyor.

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan SSK'lı EYT'lilerde kısmi emeklilik için üç şart bulunuyor.

Bunlar;

3.600 gün (10 yıl) primi tamamlamak,

15 yıllık sigortalılık süresi ve

Kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaşını da doldurmak.

Kismi emeklilik için bu şartlardan üçünün de tamamlanması gerekiyor.

Şu anki mevzuaata göre onun tamamlandığı tarihe göre kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşı bulan bir yaş şartı da bulunuyor.

BAĞ-KUR'DA 5400 PRİM GÜNÜ ÖNE ÇIKIYOR

Bağ-Kur'da kısmi emeklilik ise farklı olarak uygulanıyor. Burada 15 yıl yani 5400 gün prim kısmi emeklilik için yeterli oluyor. Burada hesaplama yapılırken önemli bir tarih ortaya çıkıyor. O da 1 Ekim 1999. Bu tarihe göre yaş şartı da belirleniyor.

Kısmi emeklilik için 01.10.1999 tarihinden itibaren emekliliğine 2 tam yıl ve daha az kalan erkek sigortalılar, 5400 gün prim ödemiş olması ve 55 yaşını doldurması halinde emekliliğe hak kazanıyor.