Fabrikaların yüzde 85’i yangın riski taşıyor

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamına mal olan yangın felaketi, üretim tesislerinin de güvenliğini gündeme getirdi. Konunun uzmanlarına göre, yüz binlerce kişiye istihdam sağlayan fabrikaların önemli bölümü yangınlara hazırlıklı değil veya uluslararası standartların çok gerisinde. Türkiye'nin en ilk ve tek endüstriyel itfaiye hizmeti veren şirketi Falckon'un Genel Müdürü Anıl Yamaner, fabrika yangınlarının Türk sanayisinin gözardı edilen tehlikesi olduğunu söyledi.Yamaner, "Ülkemizdeki yönetmelik ve uluslararası standartlara uyan şirketlerin oranı yüzde 15 civarında. Bizim yaptığımız bir araştırmaya göre yöneticilerin yüzde 60'ı olası yangın riskleri ve yönetmeliklerinden habersiz. Ülkemizdeki üretim tesislerinin yüzde 85'i standartları karşılamıyor. Aynı şekilde, İSO İlk 500'deki sanayi kuruluşlarının bile ancak yüzde 15'i güvenli diyebiliriz" dedi. Avrupa'da endüstriyel yangınların yılda ortalama 5 milyar euroluk ekonomik kayba neden olduğunu ifade eden Yamaner, "Türkiye'de her yıl yaklaşık irili ufaklı 1.500 endüstriyel yangın oluyor. Bunların çok azı, daha doğrusu büyük ve etkili olanı basına yansıyor. Söz konusu yangınların ülkemize maliyeti bina, ekipman vs kaybı yıllık 250 milyon euronun üzerinde. Bu hasar hesabına, itibar kayıpları ve müşteri kaybı bedelleri dahil değil. Öte yandan, endüstriyel yangınların yaklaşık yüzde 20'si kimya sektöründe" diye konuştu.