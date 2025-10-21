Fahiş fiyat ve stokçuluğa 2.1 milyar TL ceza

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışları, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalara karşı yürüttüğü denetimlere 2025 yılında da hız kesmeden devam ediyor. Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak-30 Eylül döneminde yapılan denetimler kapsamında 426 bin 474 firma ve 26 milyon 865 bin 521 ürünün denetlendiğini, rastlanan uygunsuzluklar nedeniyle 2 milyar 99 milyon lira idari para cezası uyguladığını bildirdi.

GÖZ AÇTIRILMIYOR

İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yılın 9 ayında gerçekleştirilen otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri çerçevesindeki denetimlerde 94 bin 256 gerçek ve tüzel kişinin incelendiği belirtilerek, "4 bin 101 kişi ve firmaya toplam 773 milyon 687 bin lira idari para cezası uygulanmıştır. Denetim sonuçlarına göre haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri için 290 milyon 172 bin lira, fahiş fiyat uygulamalarına 254 milyon 574 bin lira, kuyum sektörüne 19 milyon 38 bin lira, emlak sektörüne 86 milyon 407 bin lira, otomotiv sektörüne 88 milyon 694 bin lira, elektronik ileti ve çalışma saatleri denetimleri kapsamında 34 milyon 799 bin lira tutarlarında ceza verilmiştir" denildi.

ÜRÜN GÜVENLİĞİ

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından, 9 ayda 25 bin 462 gerçek ve tüzel kişinin denetlendiğine dikkati çekilen açıklamada, "Mevzuata aykırılık tespit edilen 1.650 kişi ve firmaya toplam 491 milyon 839 bin lira idari para cezası uygulanmıştır. Tüketici sözleşmelerinde (ön ödemeli konut, abonelik, mesafeli satış, taksitli satış, paket tur, devre tatil) ceza tutarı 266 milyon 597 bin lira, reklam ve haksız ticari uygulamalarda 188 milyon 716 bin lira, ürün güvenliği ve piyasa gözetimi denetimlerinde 36 milyon 524 bin lira olarak gerçekleşmiştir" bilgisi verildi. İstanbul'da 7 milyon 711 bin 150 ürünün denetlenirken 155 bin 152 ürün için 562 milyon lira idari para cezası kesildiği vurgulanan açıklamada, Ankara'da 4 milyon 519 bin 643, Antalya'da 3 milyon 953 bin 429 ürünün denetlendiğinin altı çizildi. ANKARA

REKABET'TEN 7.7 MİLYAR TL CEZA

Rekabet Kurumu tarafından yürütülen incelemeler kapsamında ise geçen yıl 223 firmaya 7.7 milyar lira idari para cezası uygulandığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "2025 yılının 9 ayında 191 firmaya 7.6 milyar lira idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari eylemlerle mücadele kapsamında denetim faaliyetlerimizi titizlikle ve kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz."