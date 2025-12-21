Fahiş fiyata 1.8 milyon TL ceza uygulanacak

TicaretBakanlığı, perakende ticarette belirlenen esasların ihlali durumunda uygulanacak idari para cezalarını yeniden değerleme oranında artırdı.Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle, ilgili kanunda düzenlenen idari para cezaları 2025 için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 25.49'a göre artırılarak yeniden belirlendi.Buna göre bakanlıkça alınan tedbirlere ve yapılan ikincil düzenlemelere uymamaları halinde, alışveriş merkezleri ve zincir mağazalar gibi perakende işletmelerle üreticilere ve tedarikçilere, ayrıca taşınmaz, ikinci el motorlu kara taşıtı ve kuyum alım satımı gibi ticari faaliyetleri yürütenlere yönelik mesleki davranış kurallarına ve yapılan düzenlemelere aykırı hareket edenlere, her bir aykırılık için 28 bin 620 liradan 858 bin 620 liraya kadar ceza uygulanacak.Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılması halinde 180 bin 617 lira ile 1 milyon 806 bin 177 lira arasında idari para cezası verilecek.İşletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu, tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulması halinde uygulanacak idari para cezasının alt sınırı 1 milyon 806 bin 177 lira, üst sınırı ise 21 milyon 674 bin 130 lira olarak belirlendi.