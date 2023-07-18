Fahiş fiyatageçit yok

Ticaret Bakanlığı müfettişleri ve il müdürlüklerince yapılan denetimler sonucu, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından bu yılın ilk 6 ayında 369 firmaya 152 milyon 820 bin 477,5 lira idari para cezası verildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, piyasada oluşan arz-talep dengesini bozucu eylemleri, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarını engellemek amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun oluşturulduğu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa ilişkin idari yaptırım uygulandığı belirtildi.Bu kapsamda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde fiyat etiketi denetimleri yapıldığı belirtilen açıklamada, "2023 yılının ilk 6 ayında ticaret il müdürlüklerimizce 81 ilde haksız fiyat denetimleri kapsamında market denetimi başta olmak üzere toplam 6 bin 673 firma ve 31 bin 129 ürüne ilişkin denetim gerçekleştirilmiştir. Buna ek olarak, son dönemde otomotiv sektörüne ilişkin artan şikâyetler kapsamında, 9 Haziran 2023'ten itibaren il müdürlüklerince 648 yetkili bayii denetlendi" ifadesi kullanıldı.Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, ilgili bakanlıklar, TOBB ve TESK temsilcileri, üretici ve tüketici örgütleri ile perakende sektörü temsilcilerinden oluşan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun bu yılın ilk 6 ayındaki faaliyetleri ve aldığı önlemlere ilişkin olarak, "6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan deprem sonrası acil olarak ihtiyaç duyulan malzemelere yönelik e-ticaret pazaryerlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 353 firmaya 84.9 milyon lira idari para cezası kesildi" denildi.Marketlerde temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışlarına yönelik il müdürlükleri aracılığıyla yapılan denetimlerde orta ölçekli markete 74 bin 303.5 lira ve büyük ölçekli iki markete 891 bin lira olmak üzere 3 markete fahiş fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle 965 bin lira para cezası verildi.BAZI kötü niyetli esnafın gıda fiyatlarının etiketlerinde oynadığına yönelik ihbarlar üzerine yapılan denetimlerde ise, ilk 6 ayda 25 bin 409 işyerinde 584 bin 953 adet üründen aykırılık tespit edilen 15 bin 894 adet ürün için toplam 14 milyon 991 bin 883 TL idari para cezası uygulandı. Bakanlık açıklamasında şöyle denildi: "Vatandaşlarımızı farklı etiket fiyatlandırmalarından, stokçuluk eylemlerinden, arz talep dengesini bozucu fiillerden korumak ve vatandaşlarımızın menfaatini öncelik edinen çalışmalarımız hassasiyetle devam edecektir."SIFIR kilometre araçlarda stokçuluk yapıldığı yönünde kamuoyuna yansıyan haberlerde yer alan hususlara yönelik bakanlık müfettişleri ve il müdürlüklerince denetimler sonucunda stokçuluk yaptığı tespit edilen 13 otomotiv bayisine 15 aykırılıktan 2023 yılı ceza üst sınırından olmak üzere toplamda 66 milyon 879 bin lira idari para cezası verildi.