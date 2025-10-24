Faiz 2 yıl sonra % 40’ın altında

Aralık 2024'te başladığı faiz indirim sürecine, Mart 2025'te ara verip nisanda 350 baz puanlık artırım yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuzda tekrar başladığı indirim sürecini art arda üç toplantıya taşıdı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40.5'ten 39.5'e indirilmesine karar verdi. Politika faizi Ekim 2023'ten bu yana ilk kez yüzde 40'ın altına indi.

SON TOPLANTI 11 ARALIK'TA

Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43.5'ten 42.5'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39'dan 38'e düşürdü. Böylece Haziran 2025'te yüzde 46 olan politika faizi son 3 toplantıda 6.5 puan indirilmiş oldu. Merkez Bankası eylül toplantısında politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 40.5'e çekmişti. Kurul ayrıca, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'dan 43.5'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41.5'ten 39'a düşürmüştü. Yılın son PPK toplantısı 11 Aralık 2025'te gerçekleştirilecek.

DEZENFLASYON YAVAŞLADI

PPK sonrası yapılan açıklamada enflasyonun ana eğiliminin eylül ayında yükseldiğine vurgu yapılarak, "Son döneme ait veriler talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğuna ancak dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret etmektedir. Başta gıda olmak üzere son dönem fiyat gelişmelerinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları kanalıyla dezenflasyon süreci üzerinde oluşturduğu riskler belirginleşmiştir" denildi. TCMB yılın 3. Enflasyon Raporu'nda enflasyon tahminlerine yönelik yöntem değişikliğine gitmişti. Merkez Bankası, tahminlerin yanı sıra ara hedefler belirledi. Önceki raporda 2025 yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 24, 2025 ara hedefi olarak korundu. 2026 ve 2027 yılları için ise enflasyon hedefi yüzde 16 ve yüzde 9 olarak belirlenmişti.

ORTA VADEDE % 5 VURGUSU

Kurul'un politika faizine ilişkin atılacak adımları dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyeceğinin altını çizilerek, "Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir" değerlendirmesinde bulunuldu.



KREDİ FAİZLERİ DÜŞECEK

MERKEZ'IN faiz indirimine tekrar başladığı 24 Temmuz öncesinde yüzde 68 olan tüketici kredisi ortalama faizi 10 Ekim itibarıyla yüzde 62'ye geriledi. Bu süreçte 550 baz puanlık faiz indirimi yapıldı. Dünkü 100 puanlık indirimin ardından tüketici kredisinde faizin yüzde 60'ın altına gelebileceği belirtiliyor. Yüzde 60'lardan 54'lere gerileyen ticari kredi faizlerinde de 50'ye doğru bir geri çekilme olabileceği kaydediliyor.



ALTIN FİYATLARI UÇTU REZERV REKOR KIRDI

Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde, altın fiyatlarındaki hızlı artışın etkisiyle, rekor serisi devam ediyor. TCMB verilerine göre 10-17 Ekim haftasında toplam rezervler 8.7 milyar dolar artarak 198 milyar 442 milyon dolarla tarihi zirveye çıktı. Söz konusu haftada altın rezervleri 8 milyar 772 milyon dolar artarak 111 milyar 169 milyon dolara çıktı. Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde 2 Mayıs'tan bu yana yaşanan artış 60 milyar dolara ulaştı.