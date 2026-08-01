Fark ödemeleri ağustosun ilk haftasında

Milyonlarca emeklinin beklediği en düşük emekli maaşını 23 bin 552 TL'ye çıkarılmasını içeren düzenleme resmileşti. 5.1 milyon emeklinin 3 bin 552 TL'lik zam farkı ağustos başında hesaplara yatırılacak. Cumhurbaşkanı onayı ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en düşük emekli aylığı resmen 23 bin 552 TL'ye yükseldi. 5.1 milyon emekliyi ilgilendiren düzenleme temmuz ayından itibaren geçerli olacak. Ek ödeme dahil aylığı 23 bin 552 TL'nin altında kalan emeklilerin maaşı Hazine desteğiyle bu tutara tamamlanacak. 3 bin 552 TL'yi bulan zam farkları ağustos ayının başında hesaplara yatırılacak. Zammın bütçeye etkisi ise 79 milyar TL olarak hesaplanıyor. İlgili kanun kapsamında yürürlüğe giren diğer düzenlemeler ise özetle şöyle:

DESTEK SÜRESİ UZATILDI

İmalatta istihdamı koruma odaklı politikalar kapsamında sürdürülen destek programlarının süresi uzatıldı. Kaynağı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan teşvik ve destek mekanizmalarının bitiş tarihi 31 Aralık 2026'dan 31 Aralık 2028'e çekilerek sanayiciye ve istihdama uzun vadeli güvence sağlandı.

TURİZME CAN SUYU

Mayıs-Aralık 2026 dönemini kapsayacak şekilde konaklama tesislerine sigortalı başına günlük 116.67 lira (aylık yaklaşık 3.500 lira) prim desteği verilecek.

YÜK HAFİFLETİLECEK

İnşaat sektöründeki lisanslı mükelleflerin finansman yükünü hafifletecek bir adım atıldı. Mükelleflerin inşaat işleri nedeniyle yüklendikleri ve 6 aylık dönemlerde indirim yoluyla gideremedikleri KDV tutarları, sonraki 1 yıl içinde talep edilmesi halinde iade edilecek.

KDV MUAFİYETİ

31 Aralık 2045 tarihine kadar uygulanmak üzere, nükleer enerji santrallerinden elektrik enerjisi üretimi faaliyetinde bulunmak amacıyla ön lisans ve/veya lisans alan mükellefler düzenlemeden yararlanabilecek. Yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki nükleer enerji santrali yatırımlarına ilişkin yapılacak makine ve teçhizat teslimleri KDV'den müstesna tutulacak.

IBAN CEZASI YARIYA İNECEK

Yargının hızlandırılması için hazırlanan 12'nci Yargı Paketi de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kamuoyunda "IBAN mağduru" olarak bilinen, banka hesabı, IBAN, kredi kartı ve ödeme sistemlerine ilişkin bilgilerini "iş bulma, maddi çıkar ya da arkadaşlık ilişkileri" gibi nedenlerle başkasına kullandıranlara verilecek ceza yarı oranında indirilecek. Düzenleme soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki yaklaşık 400 bin dosyayı ilgilendiriyor. Şu anda bu suç için 3 ila 10 yıl arasında hapis cezası öngörülüyor. Örneğin bu madde kapsamında 8 yıl ceza alan kişi IBAN mağduru sayılırsa ceza 4 yıla inecek.

ÖNCEKİ DAVALAR NE OLACAK?

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki davalar için bölge adliye mahkemeleri ceza dairelerinde bulunan dosyalar hakkında bozma kararı verecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bulunan dosyalar ise gelişlerindeki usule uygun olarak ilk derece mahkemelerine iletilecek. Ayrıca IBAN mağdurları için 'etkin pişmanlık' mekanizması oluşturulacak. Suçtan elde edilen haksız menfaatin iade edilmesi, mağdurun zararının giderilmesi, soruşturma veya kovuşturmaya katkı sağlanması halinde fail hakkında etkin pişmanlık hükümleri uygulanabilecek ve cezada indirim yapılacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten dosyası kanun yolu incelemesinde bulunan sanıklardan, eklenen fıkranın uygulanacağı sanıkların bölge adliye mahkemeleri ceza dairelerinde bulunan dosyaları hakkında bozma kararı verilecek ve dosya ilk derece mahkemelerine gönderilecek.

İŞKENCE VE EZİYET SUÇLARI

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin düzenleme, işkence ve eziyet suçları ile kamu görevlisinin görevi sebebiyle işlediği ve Anayasa'nın "Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı" başlıklı 17. maddesi kapsamında kötü muamele kabul edilebilecek suçlar hakkında uygulanmayacak.

HUKUK MAHKEMELERİNDE YARGILAMA SÜRESİ KISALACAK

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olamayacak. İşin niteliği gereği bilirkişi incelemesinin uzaması veya istinabe yoluyla tahkikat işlemlerinin yürütülmesi gibi zorunlu hallerde, hakim gerekçesini belirterek daha uzun bir süre belirleyebilecek.