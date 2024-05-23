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Giriş Tarihi: 24.5.2024

Fatih Karadeniz’de yeni sondaj çalışmalarına başladı

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Fatih Karadeniz’de yeni sondaj çalışmalarına başladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de yeni bir kuyu kazmaya başladığı müjdesini "Karadeniz'de yeni keşiflere yelken açıyoruz" sözleriyle verdi. Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya Gaz Sahası'nda Göktepe-2 adını verdiğimiz kuyuda sondaj çalışmalarına başladı. Bir taraftan üretimi artırırken diğer yandan yeni sahalarda aramalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

ROMANYA-TÜRKİYE SINIRINDA
Göktepe-2 kuyusu Sakarya Gaz Sahası'ndaki 25'inci kuyu olacak. Sondaj Sakarya Gaz Sahası'nda halihazırda üretim yapılan yerin kuzeybatısında, Romanya- Türkiye münhasır ekonomik bölge sınırına yakın bir yerde yapılacak. Yapılacak çalışmalarla Sakarya Gaz Sahası'ndaki gaz üretimi günlük 40 milyon metreküpe çıkartılacak. Bugün 4.5 milyon metreküp doğalgaz çıkartılıyor. Üretimi artırmak için ise her geçen gün yeni bir kuyu açılıyor. Son olarak Göktepe-1 kuyusunda yapılan çalışmaların ardından dün de Göktepe-2 kuyusunda çalışmalara başlandı.
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Fatih Karadeniz’de yeni sondaj çalışmalarına başladı
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