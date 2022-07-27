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Giriş Tarihi: 27.7.2022 19:19 Son Güncelleme: 27.7.2022 19:30

Fed faiz kararı son dakika açıklanıyor! Fed kararı ne zaman, saat kaçta? Temmuz 2022 Fed toplantısı sonrası Jerome Powell paraya yön verecek

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Fed faiz kararı son dakika açıklanıyor! Fed kararı ne zaman, saat kaçta? Temmuz 2022 Fed toplantısı sonrası Jerome Powell paraya yön verecek

Son dakika haberleri...Fed faiz kararı için nefesler tutuldu. Temmuz 2022 Fed toplantısı için tüm dünyanın gözü kulağı ABD'de olacak. Fed faiz kararı beklentisi haftanın en çok merak edilenleri arasında yer alırken, 'Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Milyonlarca yatırımcı Fed toplantısı sonrası faiz kararı ne olacak?' sorusuna yanıt aradı. 'Resesyon' ve 'Yüksek enflasyon' ikileminde kalan Fed, şu ana kadar yaptığı faiz artırımı ve sıkı para politikası adımları ile enflasyonu baskılayamadı. Fed toplantısı sonrası Jerome Powell'ın mesajları gelecek dönemin para politikasına ışık tutacağından piyasaların radarında olacak. İşte Fed kararı beklentisi ve kritik karar öncesi borsa, altın ve döviz piyasasında son durum...

Son dakika haberler...Temmuz ayı Fed faiz kararı için geri sayım başladı. 2 gün süren toplantı sonrası Fed kararı açıklanacak. Bununla beraber 30 dakika sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın mesajları takip edilecek. Fed geçtiğimiz toplantısında 28 yıl sonra ilk kez 75 baz puan faiz artırımı yaptı. Tüm faiz artırım ve sıkı para politikası adımlarına rağmen enflasyondaki yükselişi durduramayan Fed, 2022 yılı için en kritik sınavını bugün verecek.

  • Fed faiz beklentisi ne oldu?
  • Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
  • 2022 Temmuz Fed kararı ve açıklaması öncesi piyasalarda son durum
  • Fed toplantısı öncesi bilinmesi gerekenler...

İşte son dakika gelişmeleriyle beraber madde madde Fed faiz kararı öncesi bilinmesi gerekenler...

HAZİRAN AYI FED FAİZ KARARI İLE 28 YIL SONRA BİR İLK!

ABD Merkez Bankası (Fed) Haziran ayında 75 baz puan faiz artırımı gerçekleştirdi. Banka bundan önceki 2 toplantısında 50 ve 25 baz puan faiz artırımı yapmıştı.

FED 28 YIL SONRA BİR İLKE İMZA ATTI

Fed faiz kararı için doğrudan enflasyon verilerini kıstas alıyor. Banka 75 baz puan faiz artışı ile fonlama faiz aralığını yüzde 1,5-1,75 aralığına çekti. Bu faiz artışı 1994 yılından beri en yüksek faiz artırımı olarak kayıtlara geçti.

ABD'DE ENFLASYON 41 YILIN REKORUNU TAZELEDİ

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de tüm sıkı para politikası ve faiz artırımlarına rağmen enflasyon Haziran ayında hız kesmedi. Ülkede enflasyon yüzde 9,1 olarak beklentilerin üzerinde gerçekleşerek 1981 yılından beri görülen en yüksek seviyeye çıktı.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARINDA ZİRVE

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 16 Temmuz ile biten haftada 251 bine çıkarak 8 ayın zirvesine yükseldi.

ENFLASYON VERİSİNE İLK TEPKİ EURO/DOLAR PARİTESİNDEN GELDİ

ABD enflasyon verisine ilk tepki Euro/Dolar paritesinden geldi. Euro, Aralık 2002'den beri ilk kez ABD Doları karşısında paritenin altına düştü. Böylece 1 ABD Doları, 1 Euro'dan daha değerli hale gelmiş oldu.

FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

ABD enflasyon verisi öncesi ekonomistler 50 veya 75 baz puan faiz artışı arasında karışık söylemlerde bulunuyordu. Ancak ABD'de açıklanan 41 yılın en yüksek enflasyon verisi sonrası 75 baz puan faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi. Hatta bazı bölgesel Fed üyelerinin 100 baz puan faiz artırımı söylemleri dikkat çekti.

Fed'in önceki adımları dikkate alındığında piyasaya, 'Enflasyondaki yükseliş hız kesmezse daha agresif adımlar atabiliriz' mesajı verildiği öne çıkıyor.

FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Dün başlayan Temmuz ayı Fed toplantısı bugün sonuçlanacak. Piyasalarda bu toplantıda Fed'in yüzde 80 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanırken, Eylül toplantısında ise bankanın yüzde 51 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 40 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışı yapılacağı öngörülüyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Temmuz 2022 Fed faiz kararı bugün TSI ile 21:00'de açıklanacak. Fed kararı sonrası Jerome Powell, 30 dakika sonra kameraların karşısına geçerek, gelecek dönemin para politikasına ilişkin mesajlar verecek.

FED İÇİN 2022 YILININ EN KRİTİK HAFTASI OLABİLİR: RESESYON MU ENFLASYON MU?

Fed enflasyonu baskılamak için önce varlık alımlarını sonlandırdı. Ardından 25, 50 ve 75 baz puan olmak üzere kademe kademe sertleşen 3 faiz artırımına gitti. Ancak enflasyondaki yükseliş hız kaybetmedi. Resesyon ve enflasyon arasında sıkışan Fed'in bu dönemde vereceği faiz kararı 2022 yılının en kritik kararı olacak.

Ekonomistler Fed'in giderek sertleşen faiz adımlarını zaten yavaşlayan ABD ekonomi için resesyon riskini artıran başlıca unsur olarak açıkladı.

Yatırım maliyetlerini artıran faiz artırımları için kısa vadede enflasyonu aşağı yönlü baskılasa da arzı düşürerek tedarik krizlerini derinleştirebileceği yorumları dikkat çekiyor.

ABD EKONOMİSİ 2022 YILININ İLK ÇEYREĞİNDE SÜRPRİZ BİR ŞEKİLDE DARALDI

Fed kararları öncesi 2021'in son çeyreğinde yüzde 6,9'luk güçlü büyüme kaydeden ABD ekonomisi, Fed'in sıkı para politikasına geçtiği 2022 yılının ilk çeyreğinde yüzde 1,6'lık daralma yaşadı.

Tüm sıkı para politikası adımları ve faiz artırımlarına rağmen enflasyondaki yükselişin sürmesi, bunun üzerine ekonomik daralmaların gelmesi ABD ekonomisi için resesyon riskini artırıyor.

2. ÇEYREKTE DE DARALMA OLURSA ABD EKONOMİSİ RESESYONA GİRECEK

Teknik olarak yılın ikinci çeyreğinde de ekonomik daralma görülürse, ABD ekonomisi resesyona girecek. Bu neden Fed Temmuz ayı toplantısı ve faiz kararı kritik olacak.

FED FAİZ KARARI ÖNCESİ BORSA İSTANBUL GÜNÜ YATAY POZİTİF TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazancıyla 2.544,12 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,99 puan artarken, toplam işlem hacmi 27,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,84, holding endeksi yüzde 0,84 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,93 ile ticaret, en çok kaybettiren ise yüzde 1,25 ile metal, ana sanayi oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün yayımlanacak para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar öncesinde pay piyasalarında oynaklığın devam ettiğini söyledi.

Yurt içinde dün açıklanmaya başlanan bilançolarla birlikte, şirket ve hisse bazlı hareketliliğin artabileceğini dile getiren analistler, yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın üçüncü enflasyon raporu ve Para Politikası Kurulu toplantı tutanaklarının piyasaların odağında bulunacağını söyledi.

Yarın veri gündeminde yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.570 seviyesinin direnç, 2.480 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

TCMB'nin yılın ikinci Enflasyon Raporu'nda 2022 yıl sonu enflasyon tahmininin 19,6 puanlık güncellemeyle yüzde 23,2'den yüzde 42,8'e yükseltildiğini bildirmişti.

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DÖVİZ KURLARI FED FAİZ KARARI ÖNCESİ NE KADAR OLDU?

Güne 17,85 TL seviyesinden başlayan Dolar/TL Fed faiz kararı öncesi sakin seyir izliyor. Dolar/TL gün içi en yüksek 17,937, en düşük ise 17,832 TL seviyesini gördü.

Güne 18,09 TL seviyesinden başlayan Euro/TL Fed faiz kararı öncesi sakin seyir izliyor. Euro/TL gün içi en yüksek 18,255, en düşük ise 18,0653 TL seviyesini gördü.

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ALTIN FİYATLARI FED KARARI ÖNCESİ SAKİN POZİSYONUNU KORUYOR

ABD enflasyon verisi sonrası 1.680 dolar seviyesi ile 11 ayın dibini gören ons altın Fed faiz kararı öncesi 1.700 dolar psikolojik düzeyinin üzerinde 1.710-1.725 bandında yatay seyir izliyor.

Dolar/TL ve ons tarafındaki fiyatlamalardan etkilenen gram altın TL fiyatı ise yatay pozitif görünüm izliyor. Güne 986,18 TL'den giriş yapan gram altın fiyatı, gün içi en yüksek 993,06 en düşük ise 984,03 TL seviyesini gördü.

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ECB DE 11 YIL SONRA FAİZ ARTIRIMINA GİTTİ

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Temmuz ayı toplantısında özelli Rusya Ukrayna Savaşı sonrası artan enflasyon riskleri sonrası 11 yıl sonra faiz artırımına gitti.

ECB'den yapılan açıklamada, bankanın refinansman faizinin yüzde 0,00'dan yüzde 0,50'ye, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranının yüzde eksi 0,50'den yüzde 0,00'a, marjinal faiz oranının ise yüzde 0,25'ten yüzde 0,75'ye yükseltildiği bildirildi.

ECB bu faiz artırımı kararıyla negatif faiz dönemine de son vermiş oldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda Avrupa ekonomisi için risklerin yukarı yönlü olmaya devam ettiğini belirterek, enflasyonun geniş bir alana yayılmaya başladığını dile getirdi.

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Fed faiz kararı son dakika açıklanıyor! Fed kararı ne zaman, saat kaçta? Temmuz 2022 Fed toplantısı sonrası Jerome Powell paraya yön verecek
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