FED kararı sonrası dolar endeksi 2 ayın dip seviyelerinde

ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararı sonrası dolar endeksi baskı altında kalarak haftanın ilk işlem gününe 98 civarından başladı. ING'nin döviz analisti Frantisek Taborsky'ye göre bunun nedeni daha düşük Fed faiz beklentileri ve mevsimsellik USD üzerinde baskı oluşturması.

MEVSİMSELLİK ETKİLİ OLDU

Taborsky FED toplantısına işaret ederek "Çarşamba günkü Fed toplantısının ardından, ABD doları dün düşüşünü sürdürdü ve 98,00 civarında kapanarak, beklentilerimize yakın bir seviyede gerçekleşti" ifadelerini kullandı. Bizim görüşümüze göre, "Aşağı yönlü rüzgar yalnızca faiz oranlarından değil, aynı zamanda yıl sonu mevsimselliğinden de geliyor" açıklamasında bulunan analist, "Dolar faizleri, Fed beklentilerinin bir kez daha aşağı yönlü kalibre edilmesiyle birlikte, 2 yıllık faiz oranı %3,50'ye düştü. dedi.

DOLAR BASKI ALTINDA KALDI

Açıklamalarına devam eden Taborsky, "Pİyasa gelecek yılın sonunda Fed'in terminal faiz oranını %3,05 olarak fiyatlıyor ve bu durum ABD doları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. "Bugünkü ABD takviminde sunulacak pek bir şey yok ve piyasanın risk olayının ardından bir miktar istikrar kazanması bekleniyor. Öte yandan, hisse senetlerinden gelen bazı riskten kaçış hissiyatı, dolara bir miktar zemin sağlamalı. Genel olarak, dolar endeksinin 98,350 civarında ve 98,200'e küçük bir aşağı yönlü hareketle şu an için makul görünüyor."