Fed’in yeni yılda faiz kararı ne olacak? Goolsbee 2026 tahminini açıkladı

ABD Merkez Bankası'nın 2025'i 3 faiz indirimiyle tamamlamasının ardından gözler yeni yıla çevrildi. Politika faizini politika faizini 25 baz puan indirimle son üç yılın en düşük seviyesine çeken Fed'in 2026'da faiz indirimine gitme ihtimali ABD işsizlik oranlarının beklentinin üzerinde artmasıyla yükseldi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee yüzde 3,50 – 3,75 aralığınaki politika faizinin 2026 yılında daha da düşebileceğinin sinyalini verdi.

FAİZ DAHA DA DÜŞEBİLİR

Goolsbee, "2026'ya girerken ekonominin oldukça makul ve istikrarlı bir hızda büyümeyi sürdüreceği konusunda hâlâ iyimserim. Eğer bu gerçekleşir ve enflasyon da yüzde 2 civarına doğru gerilerse, faizlerin düşebileceğini düşünüyorum" dedi.

Goolsbee, ay başında Fed'in faiz indirimi kararına karşı oy kullandığını hatırlatarak, karar sürecinde daha fazla ekonomik veriye ihtiyaç duyduğu için bu adımı desteklemediğini vurguladı.

Chicago Fed bölgesinde faaliyet gösteren şirketler ile tüketicilerin enflasyona dair kaygılarının devam ettiğini belirten Goolsbee, politika tarafındaki yüksek belirsizliğin, düşük işe alım ve sınırlı işten çıkarma eğilimini beslediğini de sözlerine ekledi.

FAİZ İNDİRİMİYLE RİSK ARTABİLİR

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ilave faiz indirimlerinin ABD para politikasını destekleyici bir zemine taşıyarak büyümeyi teşvik edebileceğini, ancak enflasyon ve enflasyon beklentilerinde yeni bir sıçrama riskini artıracağını söyledi.

FED SANILDIĞINDAN DAHA İSTEKLİ OLABİLİR

Goldman Sachs, Fed'in gelecek yıl piyasaların önceden varsaydığından daha fazla faiz indirimine açık olabileceğini tahmin ediyor.

Goldman Sachs Global Banking & Markets'ta baş strateji sorumlusu ve finansal risk başkanı Josh Schiffrin, önümüzdeki birkaç istihdam raporunun Fed'in gevşemeye devam edip etmeyeceğinin temel belirleyicisi olacağını belirtti.

Ek indirimlerin önündeki engelin toplantı öncesinde korkulandan daha düşük olabileceğini belirten Schiffrin faizin yüzde 3'e veya altına düşmesini bekliyor.