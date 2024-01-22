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Giriş Tarihi: 23.1.2024

Fiber dönüşümde yol haritası hazır

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Fiber dönüşümde yol haritası hazır
Yüksek hızlı internete geçiş için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile operatörlerin üzerinde çalıştığı fiber dönüşüm sürecine ilişkin yol haritası hazırlandı. Bu kapsamda eve kadar fiber dönüşüm hızlanacak. Dönüşüm yapılacak lokasyonlarda bina içi kablolama dahil talep eden müşteriler için ücretsiz kurulum yapılacak. İşletmeciler dönüşümü yapacakları aboneliklerini asgari aynı hızdaki fiber paketine perakende düzenlemelere uygun olacak şekilde geçirecek. 12 aylık süre boyunca fiber modem aylık kullanım ücreti de alınmayacak.
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Fiber dönüşümde yol haritası hazır
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