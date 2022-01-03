Finansal teknolojide küresel atak

Ödemeler, blokzincir, bankacılık, sigortacılık, kurumsal finansman alanlarında faaliyet gösteren fintek sayısı 520'ye, lisanslı ödeme kuruluş, e-para şirketi sayısı da 56'ya ulaştı. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Milli Fintek Stratejisi Belgesini yılın ilk aylarında yayımlanacağını duyurdu. Finansal teknolojilere ilişkin mevzuat yeni iş modellerini destekleyecek şekilde tasarlanacak.

KREDİ KARTINDA 7. SIRADA

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi "Türkiye Fintek Ekosistemi" raporuna göre Türkiye 82.8 milyon kredi kartı ile dünyada yedinci sırada yer alırken, 70.3 milyon aktif bireysel dijital bankacılık kullanıcısı bulunuyor. Aktif olarak 520 fintek şirketinin faaliyet gösterdiği ekosistemde 2021'de 64 milyon doları aşkın yatırım gerçekleşti Rapora göre, özellikle küresel salgının etkisiyle finans sektöründe değişen ihtiyaçlar, ürün ve hizmet uygulamalarında dijitalleşmeyi artırdı. Bu kapsamda güncellenen düzenlemeler de işlem kolaylığı ve verimlilik esasıyla sektöre yön göstermeye devam ediyor. Uzaktan müşteri edinimiyle bireysel müşterilerin kimlik tespiti ve sözleşme süreçlerinin fiziki olarak yürütülmesi zorunluluğu ortadan kalktı.

KAREKOD TEKNOLOJİSİ GELİŞİYOR

TR Karekod düzenlemesiyle karekod teknolojisi aktif bir şekilde kullanılmaya başlandı. Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği'nin kurulması, paya ve borca dayalı kitle fonlaması, e-para kuruluşları için IBAN uygulaması gibi birtakım yenilikler sektöre yeni bakış açıları getirdi ve yeni iş modellerinin ortaya çıkmasına imkân tanıdı. Dijital bankacılık ve servis modeli bankacılığı yönetmeliğiyle dijital para alanındaki çalışmaların finansal teknolojiler sektörüne yeni bir soluk getirilecek ve fintek ekosistemindeki iş modelleri çeşitlendirilecek.

MİLLİ FİNTEK STRATEJİSİ BELGESİ

İstanbul Finans Merkezi içerisinde fintek temalı ve teknopark statüsünde "İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü" kurulumu planlanıyor. Finteklerin ürün ve hizmetlerini korumalı bir alanda geliştirebilecekleri düzenleyici deney alanına yer verilecek. Ayrıca, 2022-2025 yılları arasında fintek ekosistemine ilişkin eylem planını ortaya koyacak olan Milli Fintek Strateji Belgesi çalışmaları devam ediyor. 2022'nin ilk çeyreğinde yayınlanması planlanan belge, sektörün gelişimi için yol haritası niteliği taşıyacak.

1 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Kasım 2021 itibarıyla sayıları 9'a ulaşan akredite melek yatırımcı ağları arasında ARYA, EGİAD, Erban, Galata Business Angels,, GAP BAN, Keiretsu Forum, Mavi Okyanus, Şirket Ortağım ve TR Angels bulunuyor. 2021 yılı deneyimli fonların yanısıra Getir ve Dream Games gibi küresel pazara açılmak isteyen ve bunu başaran girişimlere de şahit olunan başarılı bir yıl olarak karşımıza çıkıyor. Getir'in üç turda 978 milyon doların üzerinde yatırım alması, Dream Games'in iki turda 205 milyon dolar yatırım alması hem bu girişimler için küresel pazara açılmak anlamında büyük katkı sağlarken hem de Türkiye girişim ekosistemindeki yatırım miktarının ilk defa 1 milyar doların üstüne çıkmasını sağladı.

ENFLASYONA KARŞI YENİ FİNANSAL ÜRÜN HAZIRLIĞI

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan, hükümetin ülkeyi cari işlemler fazlası verme yoluna sokacak bir dizi yeni finansal ürün üzerinde çalışmakta olduğunu açıkladı. Enflasyonun yol açacağı kayıplara karşı koruma sağlayacak bir dizi lira tabanlı finansal ürün çıkarılmasının değerlendirildiği belirtildi. Japon gazetesi Nikkei Asia'ya konuşan Aşan, hükümetin ülkeyi cari işlemler fazlası verme yoluna sokacak bir dizi yeni finansal ürün üzerinde çalıştığını söyledi. Aşan'ın ayrıca yastık altında olduğu değerlendirilen 5 bin ton altın ve altın takının fiziki altına dönüştürülebilir altın sertifikaları yolu ile finansal sisteme getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini vurguladığı da belirtildi.