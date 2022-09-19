Finansal varlıklar rekor kırdı

Türkiye'de yerleşik şirket ve bireylerin sahip oldukları finansal varlıklarda Ağustos sonu itibarıyla son 1 yıl ve yılın ilk 8 ayındaki artış enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin 2021'in Ağustos ayında 5 trilyon 928 milyar TL, 2021 sonunda ise 7 trilyon 756 milyar TL olan varlıkları, bu yılın Ağustosunda 12 trilyon lirayı aşarak tarihin en yüksek seviyesine çıktı.Finansal varlıklarda son 1 yıllık büyüme yüzde 102.4, 8 aylık artış ise yüzde 54.7 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) son bir yıllık artış yüzde 80.21, 8 aylık artış ise yüzde 47.85 oldu. Böylece finansal varlıklardaki büyüme, enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Yurtdışı yerleşiklerin Türkiye'deki finansal varlıkları ise son 1 yılda yüzde 67.8 artarak 955.7 milyar liraya çıkarken, toplam varlıklar ise 1 yılda ikiye katlanarak 12 trilyon 955 milyar lira oldu.Geçen yılın son haftasında uygulamaya alınan kur korumalı mevduat, varlıklar içerisinde TL'nin payını artırdı. Yurtiçi yerleşiklerin TL mevduatı son 1 yılda yüzde 97.8, bu yılın ilk 8 ayında ise yüzde 86.4 artarak 3.4 trilyon liranın üzerine çıktı. TL mevduatın 2021 sonunda yüzde 23.5 olan toplam varlıklar içerisindeki payı, bu yılın Ağustos ayında yüzde 28.4'e çıktı. Kur korumalı mevduat uygulamasının yürürlüğe girdiği 22 Aralık 2021'den bu yana döviz hesaplarında yaşanan 24.3 milyar dolarlık çözülme yaşandı. Kur korumalı mevduat hesaplarının büyüklüğü 9 Eylül 2022 tarihi itibarıyla 1 trilyon 327 milyar liraya çıktı. Kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarında gerçek ve tüzel yatırımcı sayısı toplamda 2 milyon 138 bin 489'a ulaştı.YURTIÇI yerleşiklerin döviz hesaplarının büyüklüğü son 1 yılda, kurdaki yükselişin etkisiyle, yüzde 95.5 artsa da, bu yılın ilk 8 ayındaki artış yüzde 25.4'te kaldı. Ağustos sonu itibarıyla 3 trilyon 859 milyar liraya çıkan döviz hesapları, toplam varlıkların yüzde 32.1'ini oluşturdu. Döviz hesapları 2021 sonu itibarıyla toplam varlıklardan yüzde 39.6 pay almıştı.YURTDIŞI yerleşiklerin Türkiye'deki 955.7 milyar TL büyüklüğündeki varlıklarında 496.3 milyar TL ile en büyük payı hisse senetleri oluşturdu. Yabancı yatırımcının tercihlerinde hisse senetlerinin ardından 348.6 milyar TL ile döviz tevdiat hesapları ikinci sırada, 74.2 milyar lira ile de TL mevduat üçüncü sırada yer aldı.YURTİÇİ yerleşiklerin varlıkları içerisinde en çarpıcı büyümelerden biri de hisse senedinde yaşandı. Enflasyondan korunma ihtiyacı ile birlikte borsaya ilginin artması ve endeksteki çarpıcı yükseliş, hisse senedi varlıklarını da yaklaşık 1 trilyon liraya taşıdı. Yurtiçi yerleşiklerin hisse senedi portföyü son 1 yılda yüzde 140, bu yılın ilk 8 ayında ise yüzde 89 artarak 992.4 milyar liraya ulaştı. 2021 sonunda yüzde 6.7 olan hisse senetlerinin toplam varlıklar içerisindeki payı yüzde 8.3'e yükseldi. Borsa İstanbul'da 2022'nin Temmuz ayında 2 milyon 511 bin olan yerli yatırımcı sayısı, Ağustosta 112 bin kişi artarak 2 milyon 623 bine çıktı. Yerli yatırımcı sayısı, 2021 sonuna göre ise 282 bin kişi arttı.