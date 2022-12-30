Finansın geleceğini gençler yazacak

VAKIFBANK, dördüncü "Hack to the Future" organizasyonu ile genç yazılımcı ve tasarımcıları bir araya getiriyor. Gençler, 3-5 Şubat tarihlerinde dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve yeni nesil müşteri deneyimi gibi pek çok alanda projeler üretecekler. Sektördeki yeniliklere hızlı adapte olmak ve müşterilerin dijitalleşmeyle değişen beklentilerini karşılayabilmek için yeni teknolojileri kullanma kabiliyetinin önemine değinen Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Açık bankacılık, dijital para birimleri, yapay zekâ, IoT ve büyük veri vb. teknolojiler başta olmak üzere, sektörümüzde uzun zamandır büyük bir dönüşümden söz ediyoruz. Vakıfbank olarak" dedi. Üstünsalih, şunları kaydetti: "Tasarladığımız ürün ve hizmetlerimizle dijitalleşme alanında rekabeti üst seviyelere taşırken gençlerle birlikte yeni projeler üretmeye ve geleceğin finans dünyasında öncü olmaya devam edeceğiz. Finans dünyasının geleceğini yazmak isteyen gençleri hackathon etkinliğimize davet ediyoruz."