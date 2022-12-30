Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Finansın geleceğini gençler yazacak
Giriş Tarihi: 31.12.2022

Finansın geleceğini gençler yazacak

Finansın geleceğini gençler yazacak
VAKIFBANK, dördüncü "Hack to the Future" organizasyonu ile genç yazılımcı ve tasarımcıları bir araya getiriyor. Gençler, 3-5 Şubat tarihlerinde dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve yeni nesil müşteri deneyimi gibi pek çok alanda projeler üretecekler. Sektördeki yeniliklere hızlı adapte olmak ve müşterilerin dijitalleşmeyle değişen beklentilerini karşılayabilmek için yeni teknolojileri kullanma kabiliyetinin önemine değinen Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Açık bankacılık, dijital para birimleri, yapay zekâ, IoT ve büyük veri vb. teknolojiler başta olmak üzere, sektörümüzde uzun zamandır büyük bir dönüşümden söz ediyoruz. Vakıfbank olarak" dedi. Üstünsalih, şunları kaydetti: "Tasarladığımız ürün ve hizmetlerimizle dijitalleşme alanında rekabeti üst seviyelere taşırken gençlerle birlikte yeni projeler üretmeye ve geleceğin finans dünyasında öncü olmaya devam edeceğiz. Finans dünyasının geleceğini yazmak isteyen gençleri hackathon etkinliğimize davet ediyoruz."
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Finansın geleceğini gençler yazacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA