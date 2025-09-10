Fitch büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bu yılın ikinci çeyreğinde beklenenden güçlü performansının ardından Türkiye ekonomisinin 2025 yılına ilişkin büyüme beklentisini yüzde 2.9'dan 3.5'e çıkardı. Raporda, Türkiye ekonomisinin 2026'da da yüzde 3.5, 2027'de ise yüzde 4.2 büyümesinin beklendiği belirtildi. Yıllık enflasyonun düşmeye devam ettiğine işaret edilen raporda, 2025 için yıl sonu enflasyonun yüzde 28'e yavaşlamasının beklendiği, bu oranın 2026 için yüzde 21 ve 2027 için yüzde 19 olmasının tahmin edildiği kaydedildi. Raporda, bu yıl yapılacak üç politika toplantısıyla birlikte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini toplam 800 baz puan indirmesinin ve yılı yüzde 35 seviyesinde tamamlamasının beklendiği ifade edildi.