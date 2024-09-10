Fitch: Para politikasında gevşeme 2025 ilk çeyrekte olur

Fitch Ratings'in Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye'nin notunu artırmasının ardından ilk yorumu yaptı. Morales, Türkiye'nin önündeki en büyük zorluğun enflasyon olmaya devam ettiğini belirterek, "Enflasyon beklentileri iyileşecek ancak bu beklentilerin uyumlu olması, sürdürülebilir şekilde düşmesi ve aynı zamanda dolarizasyondaki azalmanın devam etmesi içi, para politikasının sıkı kalmaya devam etmesi gerekecek. Bu açıdan, para politikasında 2025'in ilk çeyreğinde kademeli gevşemenin başlayacağını öngörüyoruz" dedi.Uluslararası rezervlerdeki iyileşmenin yanı sıra kur korumalı mevduat ve dolarizasyondaki düşüşe dikkat çeken Morales, "Hükümet ve ekonomi otoritelerinin, sıkı para politikasını sürdüreceğine ilişkin güvenimiz artmış durumda" diye konuştu. Aylık enflasyon baskılarının yavaşladığını vurgulayan Morales, "Aylık enflasyon baskıları yavaşladıkça, piyasanın enflasyon beklentileri de buna göre ayarlanacaktır. Ancak hanehalkı ve firmaların enflasyon beklentilerindeki düşüşün daha yavaş olacağını öngörüyoruz. Bu beklentilerin gerilemesi son derece önemli ama bu biraz zaman alıyor" açıklamasını yaptı.