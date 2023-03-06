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Giriş Tarihi: 7.3.2023

Fransa’da dar gelirlilere gıda çeki

Fransa’da dar gelirlilere gıda çeki
Fransa'da enflasyonla mücadele kapsamında en geç haziran ayına kadar marketlerde gıda fiyatları sabitlenecek. Ayrıca dar gelirli vatandaşlara gıda çeki verilecek. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Paris'te çok sayıda gıda tedarikçisi firmanın yöneticileriyle bir araya geldi. Enflasyonla mücadele ve fiyatlarda hızlı artışın önüne geçmek için en geç haziran ayına kadar marketlerde gıda fiyatlarını sabitleyeceklerini belirten Le Maire, dar gelirli hanelere de "gıda çeki" yardımı yapacaklarını söyledi. Le Maire, bu uygulamanın hazineye maliyetinin yüzlerce milyon euro olacağına dikkati çekti. Gıda tedarikçileriyle fiyatların yıllık bazda sabit tutulması gibi bir formül üzerine çalıştıklarını aktaran Bakan, fiyatların olabildiğince düşük tutulacağını ve tedarikçilerin birbirinden bağımsız fiyat belirleyebileceklerini ifade etti. Öte yandan, sabit fiyat kapsamına alınan ürünler, üzerlerine basılan 3 renkli logo ile tanınabilecek. Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'ne göre, şubatta gıda enflasyonu yıllık yüzde 14.5'e ulaştı.

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Fransa’da dar gelirlilere gıda çeki
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