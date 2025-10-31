Fransızların üçte biri elektrik faturasını ödeyemiyor

Fransa'da enerji yoksulluğuna dair bir rapor yayınlandı. Ülkenin enerji ombudsmanı tarafından yaptırılan yeni bir araştırmaya göre, son bir yılda hanelerin üçte birinden fazlası enerji faturalarını ödemekte zorlandı. Kış yaklaşırken, birçok ailenin ödemelerini aksatma riski taşıdığı uyarısı yapıldı. Çalışmaya göre, hanelerin yüzde 36'sı enerji giderlerini karşılamakta güçlük çekti, yüzde 35'i ise geçen kışı soğuk evlerde geçirdi. Katılımcıların çoğu elektrik tasarrufu yapmak için alışkanlıklarını değiştirdi, cihazlarını düşük tarifeli saatlerde çalıştırdı, su ısıtıcılarını otomatikleştirdi veya ısıtma programlarını yeniden düzenledi. Hanelerin yüzde 85'i enerji faturalarının artık bütçelerinin önemli bir kısmını oluşturduğunu belirtti. Bu oran 2007'den bu yana görülen en yüksek seviye.

SERT ÖNLEMLER

Ekonomik durgunluk ve genel istikrarsızlık ortamında yaşanan bu tablo, hükümetin bütçe açığını azaltmak için aldığı sert tasarruf önlemleriyle daha da ağırlaştı. Başbakan François Bayrou, 2026 bütçesi kapsamında 40 milyar eurodan fazla tasarruf hedefleyen planın parlamentoda güven oylamasını kaybetmesinin ardından eylülde istifa etti. Bayrou'nun halefi Sebastien Lecornu da kısa süreliğine istifa ettiğini açıklasa da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yeniden göreve getirildi. Lecornu, 17 milyar euroluk kesinti ve 14 milyar euroluk yeni vergileri içeren bütçeyi uygulamaya devam edeceğini söylerken, ekonomistlerin ve sendikaların "kemer sıkma politikaları hanehalkı üzerindeki baskıyı daha da artıracak" uyarılarına kulak asmadı.

47 MİLYON KİŞİ

Avrupa Birliği'nde (AB) 47 milyon kişi evini yeterince ısıtamazken, artan enerji maliyetleri ve iklim politikalarındaki eşitsizlikler sosyal kırılganlığı derinleştiriyor. "Avrupa Bölgeleri ve Şehirlerinin Durumu 2025" raporuna göre, 47 milyon Avrupalı evini hâlâ yeterince ısıtamıyor ve bölgede enerji yoksulluğu son 5 yılda keskin biçimde arttı. Raporda, özellikle kırsal ve düşük gelirli kesimlerde enerji maliyetlerinin "sosyal kriz" seviyesine ulaştığı belirtildi.