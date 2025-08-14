Gabar’dan ekonomiye yılda 2 milyar $ katkı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da günde 80 bin varil petrol üretildiğini ifade ederek, bunun yıllık yaklaşık 2 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe denk geldiğini belirtti.Bakan Bayraktar, Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen Türkiye'nin Gücü AK Gençlik Strateji ve İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantı kapsamında düzenlenen "Türkiye'nin Enerjisi" oturumunda konuşan Bakan Bayraktar, muhalefetin yerli doğal gaz üretimi ile ilgili eleştirilerine atıfta bulunarak, "'Bunlar arayamazlar, bulamazlar. Bulsalar bile üretemezler' demediler mi? Muhalefet hep bunları söylüyor. Hatta muhalefet, 'Akdeniz'de ne işimiz var?' dedi. Mavi Vatan bir masal diyorlar, biz Allah'ın izniyle Mavi Vatan'da adeta bir destan yazıyoruz" açıklamasını yaptı.Gabar'da günde 80 bin varil petrol üretildiğini ifade eden Bayraktar, bunun yıllık yaklaşık 2 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe denk geldiğini belirterek, "O kadarlık petrolü almak için dışarıya bu dövizi ödüyorduk. Şimdi o iş bitti. Hem para cebimizde kaldı, hem de bu değeri biz yerin altından çıkarıp ekonomimize katıyoruz" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin yenilenebilir enerji bakımından dünyadaki 11'inci ülke olduğunu aktaran Bayraktar, "Bu sene bir rekor kıracağız, rüzgâr ve güneşte 10 bin megavatlık ilave kurulu güce sahip olacağız. Türkiye'de bugün evlerimizde ihtiyaç duyduğumuz elektriğin tamamını güneş ve rüzgârdan karşılayan bir ülke haline geldik" ifadelerini kullandı.Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde inşaatın devam ettiğini anımsatan Bayraktar, "Birinci reaktörün kubbesi kapalı durumda. İkinci, üçüncü ve dördüncü reaktörün aynı anda inşası devam ediyor. Sahada muazzam bir çalışma var" dedi. Bayraktar, hedeflerinin, nükleer lige çıkmış bir Türkiye olduğunu söyledi.Türkiye'nin enerji atılımları için özel olarak hazırlanan rap şarkının ilk dinletisi de gençlerle yapılan buluşmada gerçekleşti. Şarkıdaki "Bu Türkiye'nin gücü, bu gençliğin ateşi! Yeniden yazılıyor bak, enerjinin hikâyesi. Gelecek bizim elimizde, parlıyor Türkiye'nin güneşi! Yükseliyoruz zirveye, bu bizim zafer müjdemiz!" sözleri dikkat çekti.