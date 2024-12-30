Geleceği dijitalleşme ve yapay zekâ şekillendiriyor

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, uygulanan politikaların ekonomik görünümdeki risklerin azalmasına katkı sağladığını belirterek, yabancı para varlıklardan TL varlıklara geçiş, rezerv birikimi, dış dengede kaydedilen iyileşme ve enflasyon tarafındaki belirginleşen düşüş eğiliminin de bunu gösterdiğini söyledi. Gökgöz, ING Türkiye olarak global DNA'dan aldıkları güçle, dijitalleşmeyi stratejilerinin merkezine yerleştirerek kapsamlı bir dijital dönüşüm yolculuğu geçirdiklerini dijital hale geldiklerini dile getirdi.Alper Gökgöz, ING KOBİ Dijital çözümleriyle işletmelerin şubelere gitmeden bankacılık işlemlerini dijitalden yapabilmelerini sağladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti: "Şahıs işletmeleri ve limited şirketler dijitalden müşterimiz olabiliyor. Müşterilerimizin yüzde 70'i dijital kanallardan müşterimiz oluyor, kredilerin ise yüzde 76'sı dijital kanallardan kullandırılıyor. Yapay zekâ destekli akıllı bankacılık robotumuz INGo ile canlı destek kanalının hizmet saatini 7/24 olarak genişlettik. Hedefimiz Türkiye'nin en sevilen dijital bankası olmak, bu kapsamda mobil bankacılığı önceliklendirerek yatırımlarımıza devam edeceğiz."ING Türkiye Genel Müdürü Gökgöz, üçüncü çeyrekte sektör ortalamasının üzerinde büyüme rakamlarına ulaştıklarını, ülke ekonomisine önemli katkılar sağladıklarını ve bu başarıda yüksek faiz marjı, sağlam aktif kalitesi ve düşük kredi risk maliyetlerinin önemli bir paya sahip olduğunu bildirdi.