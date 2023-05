Geleceğin bankacılığı gençlere emanet

Vakıfbank'ın "Dijital kolaylaştırır" yaklaşımıyla geleneksel hale getirdiği ve bu yıl dördüncü defa gerçekleştirdiği "Hack to the Future"da final heyecanı sona erdi. "Hack to the Future"da dereceye giren 5 takıma toplam 170 bin TL; diğer 7 finaliste de 10'ar bin TL ödül verildi. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Vakıfbank'ımızı sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaştıracak en önemli pusulamız dijitalleşme. Vakıfbank olarak bir kere daha onların fikirleri sayesinde geleceğin bankacılığının kapılarını birlikte aralayacağımıza inanıyoruz" dedi.