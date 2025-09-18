Gıda, kira ve ulaşım harcamalarına çözüm geliyor

AK Parti, sabit ve dar gelirli vatandaşların harcama kalıplarını mercek altına aldı. AK Parti'nin hazırladığı raporlarda, aylık 30-50 bin TL gelir grubundaki vatandaşların harcama kalemleri detaylı olarak incelendi. Çalışmada ilk üç sırada gıda, ulaşım ve kira giderlerinin yer aldığı tespit edildi. Ayrıca bu gelir grubundaki vatandaşların çocuklarının okul ücretlerini ödemekte zorlandıkları ve bir sonraki maaşlarını kullanmak zorunda kaldıkları gözlemlendi.

HAL YASASI GELİYOR

Bu kapsamda bütçeyi sarsmayacak düzenlemeler için hazırlık yapılıyor. Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, gıda fiyatlarındaki dalgalanmaları dengelemek için ürün takip sistemi, seracılığa özel teşvikler, hal yasasında yapılacak düzenlemeler, paketleme ve fire kayıplarının önlenmesi de masadaki çözüm önerileri arasında. 1 Ekim'de yeni yasama dönemine başlayacak TBMM'nin ilk gündem maddelerinden birisinin 'hal yasası' olacağı kaydediliyor.

SOSYAL KONUT İÇİN GERİ SAYIM

Kira konusunda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projeleriyle konut arzı artırılarak büyükşehirlerdeki fahiş kira artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ulaşım alanında da AK Partili belediyelerin özellikle öğrenciler ve dezavantajlı gruplar için sübvansiyon hazırlığı da çalışmalar arasında yer alıyor.