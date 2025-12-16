Girişimlerin istihdam oluşturma payı yüzde 5’e yaklaştı

Girişimlerin 2023 yılındaki doğum oranı ise %15,5 ve istihdamdaki payı %4,9 olarak gerçekleşti.



Doğan girişimler incelendiğinde, 2024 yılında en yüksek payı %32,1 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü aldı. Bu sektörü sırasıyla, %16,8 ile ulaştırma ve depolama ve %10,1 ile inşaat sektörleri takip etti.



İllere göre 2024 yılında doğan girişimlerden en yüksek payı %25,8 ile İstanbul aldı



İstanbul'u sırasıyla %7,5 ile Ankara ve %6,5 ile İzmir takip etti.



İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması düzeylerine göre doğum göstergeleri, 2024



GİRİŞİMLERİN 2022 YILINDA ÖLÜM ORANI %12,9 OLDU



Ölen girişimlerin istihdamdaki payı ise 2022 yılında %4,2 oldu. Girişimlerin 2021 yılındaki ölüm oranı %11,9 iken istihdamdaki payı %4,1 olarak gerçekleşti.



Ölen girişimler incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek payı %35,0 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü aldı. Bu sektörü sırasıyla, %16,3 ile ulaştırma ve depolama ve %10,6 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektörleri takip etti.



İLLERE GÖRE 2022 YILINDA ÖLEN GİRİŞİMLERDEN EN YÜKSEK PAYI %25,7 İLE İSTANBUL ALDI



İstanbul'u sırasıyla %7,0 ile Ankara ve %6,0 ile İzmir takip etti.



GİRİŞİMLERDEN 2023 YILINDA DOĞANLARIN %78,3'Ü 2024 YILINDA HAYATTA KALDI



Girişimlerin 2022 yılında bir yıllık hayatta kalma oranı %75,2, iki yıllık hayatta kalma oranı %58,6 olarak gerçekleşti.



HIZLI BÜYÜYEN GİRİŞİMLER ORANI 2024 YILINDA %14,4 OLDU



Aynı yıl için ceylan girişimler oranı ise %2,4 oldu.



Hızlı büyüyen girişimlerin 2024 yılında %23,5'i imalat, %20,5'i toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve %15,2'si ise inşaat sektöründe faaliyet gösterdi.



Ceylan girişimlerin 2024 yılında %27,0'ı imalat, %15,2'si toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı %12,4'ü ise inşaat sektöründe faaliyet gösterdi.



İMALAT SANAYİNDE 2024 YILINDA DOĞAN GİRİŞİMLERİN %57,8'İ DÜŞÜK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ÜRETTİ



İmalat sanayinde 2024 yılında doğan girişimlerin %29,6'sı orta düşük, %11,7'si orta yüksek, %0,9'u ise yüksek teknoloji düzeyine sahip ürünleri üreten girişimler oldu.



KURULUŞ YILI 2016-2020 ARASI OLAN GİRİŞİMLERİN 2024 YILINDAKİ CİRO PAYI %16,6 OLDU



En yüksek ikinci ciro payına ise %14,1 ile 2011-2015 yılları arasında kurulan girişimler sahip oldu.



KURULUŞ YILI 2016-2020 ARASI OLAN GİRİŞİMLERİN 2024 YILINDAKİ İSTİHDAM PAYI %20,1 OLDU



Girişimlerden 2021 ve sonrasında kurulanlar ise %17,4'lük istihdam payına sahip oldu.



KURULUŞ YILI 1990 VE ÖNCESİ OLAN GİRİŞİMLERİN 2024 YILINDAKİ İHRACAT PAYI %17,3 OLDU



Girişimlerden 1996-2000 arasında kurulanlar ise %16,3'lük ihracat payı ile ikinci en yüksek orana sahip oldu.



KURULUŞ YILI 1990 VE ÖNCESİ OLAN GİRİŞİMLERİN 2024 YILINDAKİ İTHALAT PAYI %28,4 OLDU



Girişimlerden 1996-2000 arasında kurulanlar ise %16,3'lük ithalat payı ile en yüksek orana sahip oldu.