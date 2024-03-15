Global işçi savaşları başladı

Dünya bir yandan hızla robotlar ve yapay zeka çağına girerken, reel ekonomilerde ise tam tersi bir durum yaşanıyor. Üretim ve hizmet sektörü büyük bir istihdam krizine doğru savruluyor. Fiziki çalışacak eleman bulamama sorunu ülkeler arasında yeni bir global rekabet savaşının da fitilini ateşlemiş görünüyor. Rekabetin aktörleri arasında Türkiye, Mısır ve Almanya gibi ülkeler ön plana çıkıyor. Dijitalleşme Mavi Yaka'yı adeta kral yapmış durumda... Nitelikli işçisi kaybetmek istemeyen patronlar, çalışanlarına birçok vaat de bulunmaya başladı. Çalışana ev alan da var, tatil hediye eden de… Mısır devlet politikasına koyduğu ücretsiz barınma desteği ile rekabette bir adım öne çıktı. Son dönemde özellikle Suriyeli ve Afgan çalışanlarını Mısır'a ve Almanya'ya kaptırmaya başlayan Türk şirketleri de çalışanlara yeni vaatler sunuyor. Türk şirketlerinin radarında Türk Cumhuriyetleri var.İşadamlarının eleman bulamama korkusu nedeniyle iş almaya cesaret edemediğini söyleyen Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği Başkanı Sait Salıcı, "Burada ev sıkıntısı var. Türk Cumhuriyetleri'nden 7-8 kişi getiren, kiralık ev bulamadığı için işçisine ev satın alan sanayici bile var" dedi. Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan, sektörde 100 bin çalışan olduğunu, son 1 yılda yüzde 5 ila 10 arasında istihdam kaybı yaşadıklarını belirterek, "Dolar bazında tarihteki en yüksek maaşı verir duruma geldik" diye konuştu. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Burak Önder ise "Fabrikamda asgari ücretle çalışan tek bir işçi yok. Bunu yapmazsam çalıştıracak kişi bulamam" açıklaması yaptı.BUyıl rekor kırması beklenen turizm sektöründe de istihdam krizine karşı büyük bir yarış var. Türkiye'nin en büyük otel zincirlerinden biri odaları temizleyecek Türk işçi bulamayınca Hindistan ve Endonezya'dan aylık 1.800 dolar maaş ile 150'den fazla çalışan transfer etti. Konaklamaları için de apartman kiraladı. Çalışan maaşlarını artması sendikalara da yarıyor. Son olarak Lastik-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu Brisa, Pirelli ve Prometeon ile Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarında çalışan yaklaşık 6 bin 500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı. İşçilerin onayına sunulan sözleşme ile ücretlere yüzde 82 zam yapıldı. İşçilerin ücretlerinin enflasyon karşısında erimemesi için ise enflasyon ve asgari ücret koruması ile vergi desteği alındı. Bazı fabrikalarda mavi yaka maaşları 60 ile 90 bin liraya kadar çıktı. Elektrik şefi, kaynak ustası, kalıpçının aylık kazancı 100-150 bin TL. Vinç operatörü en az 150 bin TL istiyor. İnşaat işçilerinin maaşları ustalarda 60 bin liraya kadar çıkıyor. Mesailer ile bu rakam aylık 70-80 bin liraları buluyor.