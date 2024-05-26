Göcek’te kıyılar 700 mapa şamandıra ile korunacak

'Denizler halkındır' sloganıyla sahilde kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için düğmeye basan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek, koylardaki yat ve teknelerin deniz yaşamına zarar vermeleri ve atıklarını denize bırakmalarını önlemek için pilot bölge ilan edildi.Bakan Mehmet Özhaseki, "Göcek'te 805 kilometrekarelik alanda yeni mapa ve şamandıralar kuracağız. Türkiye Çevre Ajansı tarafından Göcek'te kurulacak mapa şamandıra sayısı 700 olarak belirlendi. Mapa Şamandıra Projesi'ni hem deniz canlılarına hem de kültürel varlıklara zarar verilmemesi için hayata geçiriyoruz. Uygulamayı başarılı bir şekilde hayata geçirdikten sonra Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız" dedi.Bakan Özhaseki, Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne mapa şamandıra sisteminin kurulması ve işletilmesi konusunda Türkiye Çevre Ajansı'nın çalışmalara başladığını belirterek, "Oluşturulacak bir danışma kurulu vasıtasıyla bölgede bulunan ilgili STK'ların görüşlerini alacağız. Çünkü bu sistemin hem çevre hem de deniz ekosistemini koruma projesi olduğunu vatandaşlarımıza iyi bir şekilde anlatmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Yeni sistemle Göcek'teki tekne ve yatların kontrollü şekilde çapa atmalarının sağlanacağını vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti: "Deniz çayırları ve denizaltı biyoçeşitliliği korunacak. Sistemle koylardaki ağaçlara, tarihi ve kültürel yapılara bağlanan tekne halatlarının zarar vermeleri, yatların atıklarla koyları kirletmeleri önlenecek."Deniz tabanına yerleştirilecek ekolojik tonozlara bağlı olan şamandıralara yat ve tekneler bağlanacak. Kıyıda karaya sabitlenecek mapalara teknelerin bağlı kalmasını sağlayacak yapılar kurulacak. Mobil uygulamadan rezervasyon yapılacak.