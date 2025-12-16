Goldman Sachs 2026 için bakır tahminini yükseltti

Goldman Sachs, ABD'nin metale yönelik olası gümrük vergisinin 2025'in ilk yarısında uygulanma ihtimalinin düşük olması nedeniyle, 2026 yılı için bakır fiyat tahminini ton başına 10.650 dolardan 11.400 dolara yükseltti.

Eoin Dinsmore'un da aralarında bulunduğu analistler, yayımladıkları notta, gümrük vergisinin gecikmesinin ABD dışındaki pazarda öngörülenden daha büyük bir arz açığı yaratabileceğine dikkat çekti. "Bakır fiyatları artık ağırlıklı olarak ABD dışındaki piyasa dinamikleri tarafından şekilleniyor. Bu piyasa dengesinin, 2025'te yaklaşık 250 bin ton, 2026'da ise 450 bin tonluk bir açığa doğru sıkılaşmasını bekliyoruz" değerlendirmesi yapıldı.

2027 yılına ilişkin fiyat tahmini ise ton başına 10.750 dolar olarak sabit kaldı. Banka, bu öngörüyü, gümrük vergisinin devreye girmesiyle LME fiyatlarında olası bir düşüş ve küresel stok seviyelerine yeniden odaklanılacağı beklentisiyle gerekçelendirdi.