Google’a 2 milyar euroluk darbe! AB mahkemesi cezayı onadı

Mahkeme, Google'ın "rakip karşılaştırıcılar yerine kendi ürün karşılaştırıcısını tercih ederek hakim konumunu kötüye kullandığını"n tespit edildiğini belirterek para cezasını onadı. Mahkemeden yapılan açıklamada, Google Alışveriş'in "ayrıcalıklı bir sunum ve konumlandırmadan" yararlandığı, rakip karşılaştırıcıların sonuçlarının ise "sıralama algoritmaları aracılığıyla" arama sonuçları sayfalarına düşürüldüğü belirtildi.