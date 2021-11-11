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Giriş Tarihi: 11.11.2021 11:54 Son Güncelleme: 11.11.2021 12:05

Google'a 2 milyar euroluk darbe! AB mahkemesi cezayı onadı

İHA
Google’a 2 milyar euroluk darbe! AB mahkemesi cezayı onadı

Google son zamanlarda sıkıntılı günler geçiriyor. Teknoloji kısa süre önce Güney Kore'de uygulama içi ödeme sisteminde değişiklik yapmak zorunda kaldı. Google için geri adım olarak nitelendirilen bu gelişmeyle birlikte, uygulama içi satın alımlar için alternatif ödeme seçeneklerinin (Üçüncü parti seçeneklerin), Google Play'de ödeme ve faturalandırma sisteminde görüleceği açıklandı. Şimdi Google'a bir darbe daha geldi. Avrupa Birliği mahkemesi, Google'ın rekabete aykırı uygulamalar nedeniyle 2,42 milyar euroluk cezasını onayarak, temyiz başvurusunu reddetti.

Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, fiyat karşılaştırma pazarındaki rekabete aykırı uygulamaları nedeniyle Avrupa Komisyonu tarafından verilen 2,42 milyar euroluk para cezasına karşı Google'ın yaptığı temyiz başvurusunu reddetti.

Mahkeme, Google'ın "rakip karşılaştırıcılar yerine kendi ürün karşılaştırıcısını tercih ederek hakim konumunu kötüye kullandığını"n tespit edildiğini belirterek para cezasını onadı. Mahkemeden yapılan açıklamada, Google Alışveriş'in "ayrıcalıklı bir sunum ve konumlandırmadan" yararlandığı, rakip karşılaştırıcıların sonuçlarının ise "sıralama algoritmaları aracılığıyla" arama sonuçları sayfalarına düşürüldüğü belirtildi.

Google, karara itiraz etmek isterse dosyayı bir üst mahkeme olan AB Adalet Divanı'na götürebilecek. Soruşturma, rakiplerin şikayetleri üzerine 2010 yılında açılmıştı. AB Komisyonu, 2017'de bir arama motoru olarak 13 ülkede pazar hakimiyetini suistimal ettiği gerekçesiyle Google'a 2,42 milyar euroluk para cezası vermişti.

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Google'a 2 milyar euroluk darbe! AB mahkemesi cezayı onadı
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