Gözler ABD enflasyon verisinde! Haziran 2022 ABD enflasyon oranı verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak, ne olacak?

ABD ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ülkede haziran ayı enflasyon oranları 13 Temmuz'da açıklanacak

Küresel pay piyasalarında, makroekonomik verilerin ekonomilerde resesyon baskısının henüz korkulduğu kadar güçlü olmadığına işaret etmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede kararlı duruşunu korumasıyla pozitif bir seyir izlenirken, gelecek hafta gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Yüksek enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan ABD ekonomisinde Fed'in önceliği enflasyona verdiği görülüyor.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam haziranda 372 bin kişi artarak piyasa beklentilerini aşarken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 3,6'da kaldı.

İş gücü piyasasının güçlü kalması Fed'in para politikalarındaki şahin duruşunu koruyacağına işaret etse de enflasyonun kontrol altına alınabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, resesyon ihtimaline karşın piyasalarda olumlu fiyatlanmaya devam ediyor.