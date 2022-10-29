Gözü pek hedef tek! ASELSAN’ın elektronik gözleri millileştirildi

ENGEREK-2 DAHA YETENEKLİ

Türk Silahlı Kuvvetlerince etkin şekilde kullanılan Engerek-1 cihazının yeni modeli çok daha hafif, ergonomik ve üstün performans özellikli olarak yeniden tasarlandı.

ASELSAN'ın yaklaşık 20 yıllık özgün lazer tasarım ve üretim kabiliyetleri ile Engerek-2 Elde Taşınır Lazer İşaretleme ve Hedef Koordinatı Bulma Sistemi yine tamamen özgün tasarımla ortaya çıktı.