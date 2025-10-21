Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Gram gümüş sert düştü

Gümüş fiyatları sert kar satışlarıyla rekor seviyelerin altına indi. Gümüş salı günü ons başına 50 doların altına geriledi. Ons gümüşteki gerilemeyle gram gümüşte de düşüş yaşandı.

Ons gümüş rekor seviyelere çıkmasının ardından gelen kar satışları ile düşüşe geçerek 50 doların altını gördü. Gram gümüşte de değer kayıpları gözlendi.

ABD-ÇİN GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

Piyasalarda yaşanan gelişmelerle desteklenen gümüş rekor üzerine rekor kırarak hem ons hem de gram bazında yatırımcısını sevindirdi. ABD-Çin ticaret gerginliğinin azalması, ABD hükümetinin kapanmasının sona ermesi umutları ve güçlü şirket kazançları risk iştahının artmasına neden olurken değer metallere satış geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelecek.

ABD ENFLASYONU ETKİLİ OLACAK

Yatırımcılar bu hafta cuma günü açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklandı. FED'in gelecek toplantıda 25 baz puanlık indirim yapması bekleniyor. Londra'daki gümüş piyasasındaki likidite sıkışıklığı ve Hindistan'dan gelen güçlü talep fiyatları rekor seviyelere ulaştırdı.

GRAM GÜMÜŞ NE KADAR OLDU?

Gram gümüş serbest piyasalarda 67,64 seviyelerine geldi. Gram gümüş geçtiğimiz haftalarda 72 doları görerek tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

