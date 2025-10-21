Gram gümüş sert düştü

ABD-ÇİN GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

Piyasalarda yaşanan gelişmelerle desteklenen gümüş rekor üzerine rekor kırarak hem ons hem de gram bazında yatırımcısını sevindirdi. ABD-Çin ticaret gerginliğinin azalması, ABD hükümetinin kapanmasının sona ermesi umutları ve güçlü şirket kazançları risk iştahının artmasına neden olurken değer metallere satış geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelecek.