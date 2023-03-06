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Giriş Tarihi: 6.3.2023 09:21

GSM sorununa UMKE çözümü! Mobil araç iletişimi hiç kesmedi

UMKE ve 112 ACİL'in mobil araçları ile hiçbir yardım çağrısı cevapsız kalmadı. Ambulanslar gerekli yerlere yönlendirildi. Drone ile sargı bezi bile taşındı.

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
GSM sorununa UMKE çözümü! Mobil araç iletişimi hiç kesmedi

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin yaşandığı ilk günler hatlarda yoğunluk yaşandı. Sağlık Bakanlığı'na ait haberleşme ve olay yeri araçları afet zamanında kesintisiz iletişim kurulmasına yardımcı oldu.

UMKE ve 112 ACİL Sağlık Ekipleri Özel Telsiz Sistemlerini devreye aldı. Telsiz marifetiyle hiçbir kesinti yaşanmadan bütün ekiplerle haberleşme sağlandı. 112 ACİL'e yapılan çağrılar mobil komuta ve telsiz koordinasyon araçlarında cevaplandırıldı. İhtiyaç doğrultusunda bölgeye ambulans ve sağlık personeli sevk edildi. Pek çok depremzedeye hızlıca ulaşıldı.

KESİNTİSİZ İLETİŞİM

Araçlar ile sağlık ekipleri arasındaki iletişim kesintisiz şekilde yapıldı. Haberleşme ve GSM kesintisinden etkilenmeden olay yönetimini gerçekleştirildi. Acil sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin kalitesi arttırıldı.

DRONE İLE TAŞINDI

İletişimin aktif şekilde devam etmesi sayesinde olaylara anında müdahale edildi. Depremin meydana geldiği alanlar drone ile an be an izlendi. Tepeden görüntü alan ekipler gerektiğinde bölgeye sargı bezi bile taşıdı. Böylelikle deprem bölgesinde hem iletişim hem sağlık hizmeti verildi.

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GSM sorununa UMKE çözümü! Mobil araç iletişimi hiç kesmedi
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