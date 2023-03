GSM sorununa UMKE çözümü! Mobil araç iletişimi hiç kesmedi

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin yaşandığı ilk günler hatlarda yoğunluk yaşandı. Sağlık Bakanlığı'na ait haberleşme ve olay yeri araçları afet zamanında kesintisiz iletişim kurulmasına yardımcı oldu.

UMKE ve 112 ACİL Sağlık Ekipleri Özel Telsiz Sistemlerini devreye aldı. Telsiz marifetiyle hiçbir kesinti yaşanmadan bütün ekiplerle haberleşme sağlandı. 112 ACİL'e yapılan çağrılar mobil komuta ve telsiz koordinasyon araçlarında cevaplandırıldı. İhtiyaç doğrultusunda bölgeye ambulans ve sağlık personeli sevk edildi. Pek çok depremzedeye hızlıca ulaşıldı.

KESİNTİSİZ İLETİŞİM

Araçlar ile sağlık ekipleri arasındaki iletişim kesintisiz şekilde yapıldı. Haberleşme ve GSM kesintisinden etkilenmeden olay yönetimini gerçekleştirildi. Acil sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin kalitesi arttırıldı.

DRONE İLE TAŞINDI

İletişimin aktif şekilde devam etmesi sayesinde olaylara anında müdahale edildi. Depremin meydana geldiği alanlar drone ile an be an izlendi. Tepeden görüntü alan ekipler gerektiğinde bölgeye sargı bezi bile taşıdı. Böylelikle deprem bölgesinde hem iletişim hem sağlık hizmeti verildi.