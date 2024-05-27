Gümrük muhafaza ekipleri kaçakçılığına geçit vermiyor

SİGARA VE TÜTÜNÜN EN ÇOK ELE GEÇİRİLDİĞİ İL İSTANBUL OLDU

Ticaret Bakanlığından edinilen bilgiye göre, gümrük muhafaza birimlerince, tütün ve tütün mamulü kaçakçılığına ilişkin yapılan risk analizi çalışmaları ve alınan ihbarlar kapsamında rutin ve müştereken denetimler gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda ekiplerce yapılan operasyonlarda geçen yıl 46,2 milyon lira değerinde 1144 ton sigara, 49 milyon lira tutarında 515 ton tütün ele geçirildi. Bu yılın ilk 4 ayında da ekipler, 27 milyon lira değerinde 517 ton sigara ile 40,7 milyon lira tutarında 59 ton tütüne el koydu.

Söz konusu ürünlerin en çok ele geçirildiği iller geçen yıl Edirne ve İstanbul olurken, bu yılın ocak-nisan döneminde de Mersin ve İstanbul öne çıktı.