Gümrükte lüks araç oyununa geçit yok

Lüks araçları türlü oyunlarla vergisiz yurda sokarak şahıslara satan çetelere göz açtırılmıyor. Şirket kurarak yasal bir görünüm elde eden bu çeteler hem "Grey marketparalel ithalat" hem de "T" plaka oyunuyla ciddi kamu zararına yol açıyor. Ticaret Bakanlığı son olarak değeri düşük gösterilen piyasa değeri 288 milyon TL olan 10 lüks araca el koydu. Ticaret ve Hazine Bakanlıkları türlü oyunlarla yurda sokulmaya çalışılan lüks araçlara karşı savaş açtı. Çeşitli şirketler kurarak kendilerine yasal bir görünüm veren ancak amaçları bazı imtiyazları suiistimal ederek ülkeye vergisiz lüks araç sokmak olan bu gruplar, bakanlıkların titiz çalışmaları sonucunda yakayı ele veriyor.

DÜŞÜK DEĞERLE BEYAN

Lüks araç oyununda başı paralel ithalat (grey market) yoluyla yapılan lüks araç ithalatları çekiyor. Bu yöntemde firmalar gerçeğe aykırı belgeler ile gümrük vergilerini kısmen veya tamamen ödemeksizin işlem yapıyorlar. Yani araç lüks olsa da düşük değeri varmış gibi beyan edilerek düşük kıymetli sahte/ çifte faturalar ve sahte A.TR Dolaşım Belgeleri düzenliyorlar. İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri en son gerçekleştirdiği operasyonda yine bu yöntemle 9 lüks aracın değerlerinin, sahte faturalarla düşük gösterildiğini tespit etti. Yapılan detaylı incelemeler sonucu, sahte belgelerle araç değerleri düşük gösterilerek 46 milyon TL kamu zararına yol açılmasının önüne geçildi. Bu çerçevede toplam 288 milyon TL değerinde 10 lüks araca el konuldu. Olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.



'T' PLAKA OYUNU BAKANLIĞIN RADARINDA

LÜKS araç vurgununda bir başka oyun da "T" plaka adı verilen yöntemle gerçekleşiyor. Bu yöntemde yurtdışından "prototip veya yol testi" kapsamında kullanılmak maksadıyla "T" plakalı araçlar vergisiz bir şekilde yurda sokuluyor. Yurtdışından kişisel kullanıma mahsus getirilen araçların Türkiye'de 24 ay kalmalarına izin veriliyor. Gümrük mevzuatı doğrultusunda, Türkiye'de ikamet eden kişilerin yurtdışından taşıt getirme hakkı bulunmuyor. Söz konusu araçların da Türkiye'de sadece getiren kişi ve kurum tarafından kullanılması gerekiyor. Buna karşın bazı şirketlerin, yurtdışından getirdikleri Ferrari başta olmak üzere çeşitli markalardaki lüks araçları, uygulamayı suiistimal ederek Türkiye'de kullandığı tespit edilmişti. Maliye şirketlerin izini sürmeye başlamıştı.