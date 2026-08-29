Güneş enerjisinde rekor

GÜNEŞ enerjisinden elektrik üretimi, haziranda kırılan rekorun ardından temmuz ayında da rekor tazeledi. Temmuzda güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretim değeri 5.37 milyar kilovatsaat ile aylık bazda tüm zamanların en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Enerji mimarimizdeki büyük dönüşüm yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızla hız kesmeden devam ediyor. Temmuz ayında elektrik üretimimizde tarihi bir çifte rekora imza atarak yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24.75 milyar kilovatsaate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5.37 milyar kilovatsaate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerlerine ulaştık. Özellikle güneşte ve yerli kaynaklarımızda yakaladığımız bu güçlü ivmeyle enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyoruz" dedi.

YERLİ KAYNAK PAYI % 71.5

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre temmuz ayında aylık elektrik üretimi 34.6 milyar kilovatsaat oldu. Aynı dönemde hidrolik, üretimde en büyük payı almaya devam etti. Geçen ay gerçekleştirilen elektrik üretiminin yüzde 26.2'sine denk gelen 9.07 milyar kilovatsaatlik kısmı hidrolik kaynaklardan sağlandı. Haziran ayında 4.99 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek değeri olarak kayıtlara geçen güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretim değeri, aradan geçen bir aylık süreçte yeni bir seviyeye taşındı. Geçen temmuz ayında, güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretim değeri, 5.37 milyar kilovatsaat ile aylık bazda tüm zamanların en yüksek değeri olarak rekor tazeledi. Böylece toplam elektrik üretiminin yüzde 15.5'i de güneşten karşılanmış oldu. Aynı dönemde yenilenebilir kaynaklı üretimi, yüzde 58.2'lik oranla 20.14 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşirken bir rekor da yerli kaynaklardan geldi. Temmuzda yerli kaynaklara dayalı elektrik üretim değeri 24.75 milyar kilovatsaat ile aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerini oluşturdu. Yerli kaynakların üretimdeki payı da yüzde 71.5 olarak hesaplandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör