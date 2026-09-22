Güneş ve rüzgârla 21.5 mılyar $ cepte kaldı

Türkiye'nin güneş ve rüzgâr enerjisindeki kapasite artışı, son 10 yılda enerji ithalatının azaltılmasına ve karbon emisyonlarının düşürülmesine önemli katkı sağladı. 2015-2025 döneminde iki kaynaktan toplam 442.2 teravatsaat elektrik üretilirken, bu üretim 21.5 milyar dolarlık ithal kömürle üretilebilecek elektriği ikame etti. Kömür bazlı üretim dikkate alındığında yaklaşık 354 milyon ton karbondioksit emisyonunun da önüne geçildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarının ekonomik ve çevresel etkisi son 10 yılda belirgin şekilde arttı. Türkiye, 2015 yılında güneş ve rüzgârdan toplam 11 bin 847 gigavatsaat elektrik üretirken, bu üretim yaklaşık 300 milyon dolarlık ithal kömürle üretilebilecek elektriğin yerine geçti. Aynı yıl söz konusu yenilenebilir enerji üretimi sayesinde yaklaşık 9.5 milyon ton karbondioksit emisyonu engellendi.

442.2 TERAVAT SAATLİK ÜRETİM

Güneş ve rüzgâr yatırımlarının hızlanmasıyla üretim sonraki yıllarda önemli ölçüde arttı. Türkiye, 2015-2025 döneminde güneş ve rüzgâr santrallerinden toplam 442.2 teravatsaat elektrik üretti. Bakanlığın hesaplamalarına göre, aynı miktarda elektriğin yalnızca ithal kömür kullanılarak üretilmesi halinde yaklaşık 21.5 milyar dolarlık kömür ithalatı yapılması gerekecekti. Elektriğin doğal gaz santrallerinde üretilmesi senaryosunda ise ihtiyaç duyulacak doğal gaz ithalatının maliyeti yaklaşık 43.3 milyar dolara ulaşacaktı. Böylece yenilenebilir kaynaklardan sağlanan üretim, Türkiye'nin enerji ithalat faturasının sınırlandırılmasının yanı sıra elektrik üretiminde dışa bağımlılığın azaltılmasına da katkı sağladı. Güneş ve rüzgâr yatırımlarının çevresel etkisi de aynı dönemde büyüdü. Bakanlık hesaplamalarına göre 442.2 teravat saat elektriğin ithal kömür kullanılarak üretilmesi durumunda ortaya çıkacak yaklaşık 354 milyon ton karbondioksit emisyonu yenilenebilir enerji üretimi sayesinde engellendi. Aynı miktardaki elektriğin yalnızca doğal gazdan üretilmesi senaryosu esas alındığında ise önlenen karbondioksit emisyonunun yaklaşık 177 milyon ton olduğu hesaplandı.

2035'TE 120 BİN MEGAVAT

Türkiye'nin enerji politikasının temel hedeflerinden birini güneş ve rüzgâr kurulu gücünün 2035 yılına kadar toplam 120 bin megavata çıkarılması oluşturuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da 21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi ile enerjide dışa bağımlılığın azaltılması doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılacağını belirtti.



AVRUPA'DA 5'İNCi DÜNYADA 11'İNCİ

BAYRAKTAR, Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımları açısından Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 11'inci sıraya yükseldiğini bildirdi. Mevcut potansiyelin yeni yatırımlarla daha fazla değerlendirilmesinin planlandığını kaydeden Bayraktar, "Bu eşsiz potansiyelimizi, 2035'e kadar 120 bin megavat kurulu güce ulaştırarak Türkiye Yüzyılı'nı enerjinin ve sürdürülebilirliğin de yüzyılı yapacağız" dedi. Türkiye'nin 2035 hedefinin yakalanması, özellikle güneş ve rüzgâr yatırımlarının önümüzdeki dokuz yılda hızlanmasını gerektiriyor. Yeni kapasitenin devreye alınmasıyla elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların ağırlığının artırılması, fosil yakıt ithalatının azaltılması ve enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Türkiye'nin son 10 yıllık güneş ve rüzgâr performansı, yenilenebilir enerji yatırımlarının yalnızca iklim politikası açısından değil, enerji ithalatı ve dışa bağımlılığın azaltılması bakımından da önemini ortaya koyuyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör