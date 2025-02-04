Güneşe hücum: 500 milyon dolar yatırım yapılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı geçtiğimiz hafta yaptığı 1200 megavatlık rüzgâr yarışmalarının ardından dün de güneş enerji santralleri yarışmalarını düzenledi. 800 megavat kapasiteli YEKA GES- 2024 yarışmaları kapsamında Konya, Karaman, Malatya, Van, Antalya ve Kütahya'da 500 milyon dolarlık güneş santralleri kurulacak. En büyük kapasiteye sahip 385 megavatlık Konya Karapınar GES'in kazananı ise Kalyon Enerji oldu. Güneş enerjisi santrallerine yönelik olarak YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı) GES-2024 Yarışmaları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda yapıldı. Yarışmalara yerli ve yabancı 67 şirketten 146 başvuru geldi.

6 İLE 6 GES KURULACAK

YEKA GES-2024'te Konya, Karaman, Malatya, Van, Antalya ve Kütahya'da bulunan toplam 800 megavat gücündeki bağlantı kapasitesi, yapılan yarışma sonucunda yatırımcılara tahsis edildi. Yarışmayı kazanan şirketler, sözleşme imza tarihinden itibaren ürettikleri elektriği 60 ay süre ile serbest piyasada satabilecek. Daha sonra 20 yıl süreyle üretilen elektrik, kilovatsaat başına 3.25 dolar/cent fiyat ile iletim sistemine verilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yarışmaların ardından yaptığı açıklamada rüzgâr ihalelerine olduğu gibi güneşe de yatırımcıların yoğun ilgisi olduğunu kaydederek, "Yaklaşık 500 milyon dolarlık bir yatırım ve yılda 1.5 milyar kilovatsaat elektrik üreteceğimiz, yani 600 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağımız bir yarışma süreci oldu" dedi.

3 MİLYAR Ş KAZANÇ

Bayraktar, 6 yarışmada ortalama megavat başına 126 bin dolar bir bedelle ihalelerin gerçekleştirildiğini kaydederek "Elektrik alım garantimiz kilovatsaat başına 3.25 sent dolar oldu. Piyasa fiyatlarıyla baktığınızda yaklaşık yarısından da daha düşük bir fiyatla gerçekleşti. Bütün bu süreçler, ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelinin ne kadar büyük olduğunu göstermesi açısından ülkemizin yenilenebilir enerji sektörüne, enerji sektörüne ve ekonomimize olan güveni göstermesi açısından fevkalade değerli" diye konuştu. 2025'in YEKA ihalelerini de yıl sonunda en az 2 bin megavat olarak yapacaklarını açıklayan Bakan Bayraktar, "İhaleyle yılda 300 milyon metreküp doğalgaz ithalatını önlemiş oluyoruz ve bu yılda 150 milyon doları ifade eder. 20 yıllık alım süresini düşündüğümüzde yaklaşık 3 milyar doların üzerinde bir doğalgaz ithalatını önlediğimiz anlamına gelir" dedi. Bayraktar, özellikle rüzgâr ve güneşte yatırım süreçlerini hızlandıracak bir reform paketi üzerinde de çalıştıklarını söyledi. İhalelerde yerli ekipman üretimini önceliklendirdiklerini söyleyen Bayraktar, "Panelde ve modülde yüzde 75'lik minimum yerlilik şartıyla ihaleleri gerçekleştirdik" dedi.





KALYON KARAPINAR GES AVRUPA'NIN EN BÜYÜK SANTRALİ



Kalyon Enerji, daha önce gerçekleştirilen YEKA ihaleleri kapsamında Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı büyüklükteki güneş enerji santralini Konya Karapınar'da kurdu. Türkiye'nin tek çöl niteliği taşıyan arazisinde kurulu olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali, yaklaşık 20 milyon metrekare araziye kurulu bulunuyor. Diğer bir ifadeyle Paris'in dörtte biri ya da 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde bir alandan oluşuyor. Santral yıllık 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacını karşıladığı gibi yıllık 1.5 milyon ton karbon emisyonu da önleniyor. 3.5 milyon güneş paneline sahip olan santralin toplam kurulu gücü 1.350 megavat düzeyinde.





600 BİN HANENİN ELEKTRİK İHTİYACI KARŞILANACAK



800 MW'lık 6 yarışmaya 146 teklif alındı.

500 milyon dolarlık yatırdım gerçekleştirilecek.

Yarışma ile 1.5 milyar kWh yerli ve yenilebilir enerji üretimi yapılacak.

Bu üretim ile yaklaşık 600 bin hanenin yıllık elektrik tüketimi karşılanabilecek.

1 milyon ton karbon salımı azaltımı olacak.

Modülde (panel) yüzde 75, DC kablo ve taşıyıcı yapıda yüzde 51 yerlilik koşulu bulunuyor.

Yıllık yaklaşık 280 milyon metreküp doğalgaz ithalatının önüne geçilecek.

Günümüz fiyatlarıyla 140 milyon dolar ithalatı azaltıcı etkisi bulunuyor.